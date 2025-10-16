РФ цинічно визнала нічний удар по газовій інфраструктурі України і придумала "виправдання"

Міноборони РФ цинічно визнало удар по газовій інфраструктурі України в ніч на 16 жовтня. Також окупанти придумали виправдання своїм злочинам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони РФ, поширену росЗМІ.
Як повідомили в оборонному відомстві агресора, удар по газовій інфраструктурі було завдано "у відповідь на терористичні атаки України по цивільних об'єктах".
Москва також визнала, що атаку здійснили не тільки дрони, а й аеробалістичні ракети "Кинджал", також крім них було випущено і ракети інших типів.
"Сьогодні вночі ЗС РФ завдали масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного, повітряного і морського базування, зокрема гіперзвуковими аеробалістичними ракетами "Кинджал", - повідомили в Міноборони РФ.
При цьому атаку по об'єктах газової енергетичної інфраструктури вони виправдали тим, що ці підприємства нібито "займаються військовою промисловістю".
Ворог у ніч на четвер, 16 жовтня, здійснив масовану атаку на Україну, застосувавши понад три сотні дронів і близько 40 ракет різних типів.
Згідно з повідомленням Повітряних сил України, Росія запустила на Україну цього разу 37 ракет і 320 ударних безпілотників.
Серед ракет здебільшого агресор застосував балістику, серед яких - ракети "Кинджал".
Повітряний терор відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Унаслідок обстрілів та їхніх наслідків вводили аварійні відключення світла.
Також були зафіксовані пожежі, ураження критичної та цивільної інфраструктури, руйнування будинків тощо. Повідомлялося також про постраждалих.
Крім того, стало відомо, що росіяни вшосте з початку жовтня масовано атакували газову інфраструктуру України.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував масовану атаку ворога, назвавши її подвійним терором.
Він укотре закликав союзників до посилення тиску на Москву санкціями і далекобійністю (маючи на увазі обговорювані поставки в Україну ракет Tomahawk - ред.).
Зазначимо, що раніше глава держави попередив, що проблеми з електроенергією на тлі нових атак ворога можуть продовжитися.