RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

РФ цинично признала ночной удар по газовой инфраструктуре Украины и придумала "оправдание"

Фото: Минобороні РФ признало воздушный террор в ночь на 16 октября (росСМИ)
Автор: Маловичко Юлия

Минобороны РФ цинично признало удар по газовой инфраструктуре Украины в ночь на 16 октября. Также оккупанты придумали оправдание своим преступлениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны РФ, распространенное росСМИ.

Как сообщили в оборонном ведомстве агрессора, удар по газовой инфраструктуре был нанесен "в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам".

Москва также признала, что атака была совершена не только дронами, но и аэробаллистическими ракетами "Кинжал", также кроме них были выпущены и ракеты других типов.

"Сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", - сообщили в Минобороны РФ.

При этом атаку по объектам газовой энергетической инфраструктуры они оправдали тем, что эти предприятия якобы "занимаются военной промышленностью".

Массированная атака РФ в ночь на 16 октября

Враг в ночь на четверг 16 октября совершил массированную атаку на Украину, применив более трех сотен дронов и около 40 ракет различных типов.

Согласно сообщению Воздушных сил Украины, Россия запустила на Украину в этот раз 37 ракет и 320 ударных беспилотников.

Среди ракет по большей мере агрессор применил баллистику, среди которых - ракеты "Кинжал".

Воздушный террор отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В результате обстрелов и их последствий вводили аварийные отключения света.

Также были зафиксированные пожары, поражения критической и гражданской инфраструктуры, разрушения домов и так далее. Сообщалось также о пострадавших.

Кроме того, стало известно, что россияне в шестой раз с начала октября массированно атаковали газовую инфраструктуру Украины.

На атаку отреагировал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированную атаку врага, назвав ее двойным террором.

Он в очередной раз призвал союзников к усилению давления на Москву санкциями и дальнобойностью (подразумевая обсуждаемые поставки в Украину ракет Tomahawk - ред.).

Отметим, что ранее глава государства предупредил, что проблемы с электроэнергией на фоне новых атак врага могут продолжиться.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз УкраиныРоссийская ФедерацияИнфраструктураАтака дронов