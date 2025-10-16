РФ цинічно визнала нічний удар по газовій інфраструктурі України і придумала "виправдання"

Міноборони РФ цинічно визнало удар по газовій інфраструктурі України в ніч на 16 жовтня. Також окупанти придумали виправдання своїм злочинам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони РФ, поширену росЗМІ.

Як повідомили в оборонному відомстві агресора, удар по газовій інфраструктурі було завдано "у відповідь на терористичні атаки України по цивільних об'єктах".

Москва також визнала, що атаку здійснили не тільки дрони, а й аеробалістичні ракети "Кинджал", також крім них було випущено і ракети інших типів.

"Сьогодні вночі ЗС РФ завдали масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного, повітряного і морського базування, зокрема гіперзвуковими аеробалістичними ракетами "Кинджал", - повідомили в Міноборони РФ.

При цьому атаку по об'єктах газової енергетичної інфраструктури вони виправдали тим, що ці підприємства нібито "займаються військовою промисловістю".