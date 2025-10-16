РФ цинично признала ночной удар по газовой инфраструктуре Украины и придумала "оправдание"

Минобороны РФ цинично признало удар по газовой инфраструктуре Украины в ночь на 16 октября. Также оккупанты придумали оправдание своим преступлениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны РФ, распространенное росСМИ.

Как сообщили в оборонном ведомстве агрессора, удар по газовой инфраструктуре был нанесен "в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам".

Москва также признала, что атака была совершена не только дронами, но и аэробаллистическими ракетами "Кинжал", также кроме них были выпущены и ракеты других типов.

"Сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", - сообщили в Минобороны РФ.

При этом атаку по объектам газовой энергетической инфраструктуры они оправдали тем, что эти предприятия якобы "занимаются военной промышленностью".