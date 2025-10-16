ua en ru
Чт, 16 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ цинично признала ночной удар по газовой инфраструктуре Украины и придумала "оправдание"

Москва, Четверг 16 октября 2025 14:17
UA EN RU
РФ цинично признала ночной удар по газовой инфраструктуре Украины и придумала "оправдание" Фото: Минобороні РФ признало воздушный террор в ночь на 16 октября (росСМИ)
Автор: Маловичко Юлия

Минобороны РФ цинично признало удар по газовой инфраструктуре Украины в ночь на 16 октября. Также оккупанты придумали оправдание своим преступлениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны РФ, распространенное росСМИ.

Как сообщили в оборонном ведомстве агрессора, удар по газовой инфраструктуре был нанесен "в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам".

Москва также признала, что атака была совершена не только дронами, но и аэробаллистическими ракетами "Кинжал", также кроме них были выпущены и ракеты других типов.

"Сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", - сообщили в Минобороны РФ.

При этом атаку по объектам газовой энергетической инфраструктуры они оправдали тем, что эти предприятия якобы "занимаются военной промышленностью".

Массированная атака РФ в ночь на 16 октября

Враг в ночь на четверг 16 октября совершил массированную атаку на Украину, применив более трех сотен дронов и около 40 ракет различных типов.

Согласно сообщению Воздушных сил Украины, Россия запустила на Украину в этот раз 37 ракет и 320 ударных беспилотников.

Среди ракет по большей мере агрессор применил баллистику, среди которых - ракеты "Кинжал".

Воздушный террор отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В результате обстрелов и их последствий вводили аварийные отключения света.

Также были зафиксированные пожары, поражения критической и гражданской инфраструктуры, разрушения домов и так далее. Сообщалось также о пострадавших.

Кроме того, стало известно, что россияне в шестой раз с начала октября массированно атаковали газовую инфраструктуру Украины.

На атаку отреагировал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированную атаку врага, назвав ее двойным террором.

Он в очередной раз призвал союзников к усилению давления на Москву санкциями и дальнобойностью (подразумевая обсуждаемые поставки в Украину ракет Tomahawk - ред.).

Отметим, что ранее глава государства предупредил, что проблемы с электроэнергией на фоне новых атак врага могут продолжиться.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз Украины Российская Федерация Инфраструктура Атака дронов
Новости
Аварийные отключения света могут продлиться еще неделю, - "Укрэнерго"
Аварийные отключения света могут продлиться еще неделю, - "Укрэнерго"
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит