РФ цинично признала ночной удар по газовой инфраструктуре Украины и придумала "оправдание"
Минобороны РФ цинично признало удар по газовой инфраструктуре Украины в ночь на 16 октября. Также оккупанты придумали оправдание своим преступлениям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны РФ, распространенное росСМИ.
Как сообщили в оборонном ведомстве агрессора, удар по газовой инфраструктуре был нанесен "в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам".
Москва также признала, что атака была совершена не только дронами, но и аэробаллистическими ракетами "Кинжал", также кроме них были выпущены и ракеты других типов.
"Сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", - сообщили в Минобороны РФ.
При этом атаку по объектам газовой энергетической инфраструктуры они оправдали тем, что эти предприятия якобы "занимаются военной промышленностью".
Массированная атака РФ в ночь на 16 октября
Враг в ночь на четверг 16 октября совершил массированную атаку на Украину, применив более трех сотен дронов и около 40 ракет различных типов.
Согласно сообщению Воздушных сил Украины, Россия запустила на Украину в этот раз 37 ракет и 320 ударных беспилотников.
Среди ракет по большей мере агрессор применил баллистику, среди которых - ракеты "Кинжал".
Воздушный террор отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
В результате обстрелов и их последствий вводили аварийные отключения света.
Также были зафиксированные пожары, поражения критической и гражданской инфраструктуры, разрушения домов и так далее. Сообщалось также о пострадавших.
Кроме того, стало известно, что россияне в шестой раз с начала октября массированно атаковали газовую инфраструктуру Украины.
На атаку отреагировал Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированную атаку врага, назвав ее двойным террором.
Он в очередной раз призвал союзников к усилению давления на Москву санкциями и дальнобойностью (подразумевая обсуждаемые поставки в Украину ракет Tomahawk - ред.).
Отметим, что ранее глава государства предупредил, что проблемы с электроэнергией на фоне новых атак врага могут продолжиться.