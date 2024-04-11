РФ це робить перед кожним обстрілом. Гуменюк назвала "передвісника" масованих атак по Україні

Про це заявила керівник об’єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За її словами, цієї ночі агресор знову продемонстрував характерну ознаку-предвісника ракетно-дронової атаки - вихід на бойове чергування підводного ракетоносія.

"Це вже стала ознака, ми спостерігаємо це кожного разу, коли починається масована атака - на бойовому чергуванні з'являється ракетоносій. Станом на зараз ми не фіксували, що були пуски з моря, але сам факт такого виходу є характерною ознакою тактики росіян", - сказала вона.

За її словами, це може бути спрямовано на розосередження зусиль сил ППО.