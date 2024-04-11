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РФ это делает перед каждым обстрелом. Гуменюк назвала "предвестника" массированных атак по Украине

Четверг 11 апреля 2024 06:59
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РФ это делает перед каждым обстрелом. Гуменюк назвала "предвестника" массированных атак по Украине Фото: россияне применяют знаковую тактику перед ракетными атаками (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Накануне каждой массированной ночной ракетно-дроновой атаки, Россия выводит на боевое дежурство ракетоноситель. Это характерная тактика врага.

Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По ее словам, этой ночью агрессор снова продемонстрировал характерный признак-предвестник ракетно-дроновой атаки - выход на боевое дежурство подводного ракетоносителя.

"Это уже постоянный признак, мы наблюдаем это каждый раз, когда начинается массированная атака - на боевом дежурстве появляется ракетоноситель. По состоянию на сейчас мы не фиксировали, что были пуски с моря, но сам факт такого выхода является характерным признаком тактики россиян", - сказала она.

По ее словам, это может быть направлено на рассредоточение усилий сил ПВО.

Масштабная атака на Украину

Напомним, вечером 10 апреля россияне в очередной раз масштабно атаковали Украину беспилотниками типа "Шахед". Дроны атаковали южные, центральные и западные области.

Кроме того, утром 11 апреля агрессор запустил по Украине ракеты.

В Харькове и области прогремело как минимум девять взрывов, зафиксированы перебои со светом.

Кроме того, враг поднимал истребители МиГ-31К, которые запускали аэробаллистические ракеты "Кинжал" по Львовской области наряду с крылатыми ракетами.

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