РФ это делает перед каждым обстрелом. Гуменюк назвала "предвестника" массированных атак по Украине

Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По ее словам, этой ночью агрессор снова продемонстрировал характерный признак-предвестник ракетно-дроновой атаки - выход на боевое дежурство подводного ракетоносителя.

"Это уже постоянный признак, мы наблюдаем это каждый раз, когда начинается массированная атака - на боевом дежурстве появляется ракетоноситель. По состоянию на сейчас мы не фиксировали, что были пуски с моря, но сам факт такого выхода является характерным признаком тактики россиян", - сказала она.

По ее словам, это может быть направлено на рассредоточение усилий сил ПВО.