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РФ тримає два ракетоносії у Чорному морі: який залп "Калібрів"

Неділя 01 червня 2025 07:02
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РФ тримає два ракетоносії у Чорному морі: який залп "Калібрів" Ілюстративне фото: РФ тримає два ракетоносії у Чорному морі (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Чорному морі вранці 1 червня було зафіксовано два російські кораблі, які є носієм крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-Морських Сил ЗСУ.

За даними військових, станом на 06:00 неділі у Чорному морі перебуває 2 ворожі кораблі, вони є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп становить до 12 ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. А в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Також за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 4 судна, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 8 суден, з них 6 рухались з протоки Босфор.

Нічна атака на Україну

Вчора ввечері російська армія запустила по території України групи ударних безпілотників. Вже близько 02:00 неділі, 1 червня, ворог вдався до балістичного обстрілу. Про вибухи, зокрема, повідомлялось у Києві.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО у столиці - тоді місто перебувало під атакою безпілотників.

Окрім цього росіяни масовано атакували дронами Запоріжжя. Там було пошкоджено приватну забудову та об'єкти критичної інфраструктури. Також відомо про одну поранену. Детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

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