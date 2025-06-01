РФ тримає два ракетоносії у Чорному морі: який залп "Калібрів"

В Чорному морі вранці 1 червня було зафіксовано два російські кораблі, які є носієм крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-Морських Сил ЗСУ.

За даними військових, станом на 06:00 неділі у Чорному морі перебуває 2 ворожі кораблі, вони є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп становить до 12 ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. А в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Також за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили: