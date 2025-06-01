Запоріжжя масовано атакували "Шахеди": відео наслідків

Російська Федерація сьогодні вночі масовано атакувала Запоріжжя "Шахедами". Є руйнування у приватному секторі та критичній інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Зауважимо, що близько 04:00 Федоров повідомив про вибухи у Запорізькій області. А потім повідомив про пошкодження критичної інфраструктури.

Також внаслідок атаки постраждала жінка - їй надається медична допомога.

За його словами, росіяни ударили по приватній забудові міста. Було понівечено будинок та постраждали і обʼєкти критичної інфраструктури. Там сталися займання.

"Одна людина поранена, пошкоджені обʼєкти критичної інфраструктури та приватні будинки - ворог атакував Запоріжжя щонайменше сімома "Шахедами", - написав Федоров.

Нічна атака на Україну

Також ми писали, що вчора ввечері російська армія запустила по території України групи ударних безпілотників. Повітряні сили попереджали про рух дронів у східних, центральних та північних областях.

Ьлизько 02:00 неділі, 1 червня, ворог вдався до балістичного обстрілу. Про вибухи, зокрема, повідомлялось у Києві.

А вже через декілька годин мер Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО у столиці - тоді місто перебувало під атакою безпілотників.

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