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Запоріжжя масовано атакували "Шахеди": відео наслідків

Неділя 01 червня 2025 06:00
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Запоріжжя масовано атакували "Шахеди": відео наслідків Фото: Запоріжжя масовано атакували "Шахеди" 1 червня (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація сьогодні вночі масовано атакувала Запоріжжя "Шахедами". Є руйнування у приватному секторі та критичній інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Одна людина поранена, пошкоджені обʼєкти критичної інфраструктури та приватні будинки - ворог атакував Запоріжжя щонайменше сімома "Шахедами", - написав Федоров.

За його словами, росіяни ударили по приватній забудові міста. Було понівечено будинок та постраждали і обʼєкти критичної інфраструктури. Там сталися займання.

Також внаслідок атаки постраждала жінка - їй надається медична допомога.

Фото: наслідки атаки на Запоріжжя (t.me/ivan_fedorov_zp)

Зауважимо, що близько 04:00 Федоров повідомив про вибухи у Запорізькій області. А потім повідомив про пошкодження критичної інфраструктури.

Нічна атака на Україну

Також ми писали, що вчора ввечері російська армія запустила по території України групи ударних безпілотників. Повітряні сили попереджали про рух дронів у східних, центральних та північних областях.

Ьлизько 02:00 неділі, 1 червня, ворог вдався до балістичного обстрілу. Про вибухи, зокрема, повідомлялось у Києві.

А вже через декілька годин мер Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО у столиці - тоді місто перебувало під атакою безпілотників.

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Запоріжжя Війна в Україні Атака дронів
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Запоріжжя масовано атакували "Шахеди": відео наслідків
Запоріжжя масовано атакували "Шахеди": відео наслідків
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