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У Києві пролунали вибухи, працює ППО

Неділя 01 червня 2025 03:14
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У Києві пролунали вибухи, працює ППО Ілюстративне фото: у Києві пролунали вибухи 1 червня ( t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

У Києві у ніч на неділю, 1 червня, повторно пролунали звуки вибухів. Місто перебуває під атакою російських ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Віталія Кличка та Повітряні сили.

"У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - повідомив Кличко.

Незадовго до цього Повітряні сили попередили про загрозу ударних дронів для столиці.

Також сьогодні вночі росіяни атакували Київ балістикою. Тоді також повідомлялось про вибухи, однак наразі офіційної інформації щодо пошкоджень не надходило.

Тоді ж у КМДА попередили, що Київ перебуває під комбінованою атакою ворога.

"Небезпека залишається високою. Перебувайте в укриттях, дотримуйтесь всіх правил безпеки до відбою тривоги", - попередили киян.

Нагадаємо, з вечора суботи, 31 травня, росіяни знову запустили декілька груп "Шахедів" по території України.

Також ми писали, що в ніч на 31 травня росіяни запустили по Україні 109 ударних дронів, з них 2 були реактивними.

Станом на 8:30 сили ППО знешкодили 69 безпілотників, ще 30 були локально втрачені/пригнічені РЕБ.

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