ua en ru
Вс, 01 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

РФ держит два ракетоносителя в Черном море: какой залп "Калибров"

Воскресенье 01 июня 2025 07:02
UA EN RU
РФ держит два ракетоносителя в Черном море: какой залп "Калибров" Иллюстративное фото: РФ держит два ракетоносителя в Черном море (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Черном море утром 1 июня были зафиксированы два российских корабля, которые являются носителем крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-Морских Сил ВСУ.

По данным военных, по состоянию на 06:00 воскресенья в Черном море находится 2 вражеских корабля, они являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп составляет до 12 ракет.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют. А в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

Также за сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:

  • в Черное море - 4 судна, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 8 судов, из них 6 двигались из пролива Босфор.

Ночная атака на Украину

Вчера вечером российская армия запустила по территории Украины группы ударных беспилотников. Уже около 02:00 воскресенья, 1 июня, враг прибегнул к баллистическому обстрелу. О взрывах, в частности, сообщалось в Киеве.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО в столице - тогда город находился под атакой беспилотников.

Кроме этого россияне массированно атаковали дронами Запорожье. Там была повреждена частная застройка и объекты критической инфраструктуры. Также известно об одном раненом. Подробно об этом - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Чорне море
NEWS
Запорожье массированно атаковали "Шахеды": видео последствий
Запорожье массированно атаковали "Шахеды": видео последствий
DAILY
Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам
Ульяна Безпалько, Юлия Акимова, Дмитрий Олейник Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам