РФ тисне ядерними й економічними стимулами для нормалізації відносин зі США, - ISW

У звіті нагадали слова заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова від 1 жовтня про те, що третій раунд американо-російських обговорень для вирішення "спірних питань" між державами, "обов’язково відбудеться до кінця осені", але конкретна дата ще не погоджена.

Він також зазначив, що Москва очікує на відповідь президента США Дональда Трампа щодо нещодавньої пропозиції Володимира Путіна продовжити чинність Договору про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь - ІІІ (START).

Цей документ набув чинності 5 лютого 2011 року, але Кремль пропонує подовжити його на один рік після завершення дії 5 лютого 2026 року.

Крім того, Рябков підкреслив, що США повинні або "рухатися до стабілізації" з Росією, або вступити у нову гонку озброєнь, якій Москва протистоїть, але "гарантовано забезпечить власну безпеку".

Водночас, речник Кремля Дмитро Пєсков 1 жовтня заявив, що Росія не може планувати контакти на високому рівні з Україною, оскільки Київ зупинив переговорний процес.

Дискредитація України

На думку експертів Інституту вивчення війни, ці меседжі доводять спроби Росії нормалізувати двосторонні відносини зі США з економічною та політичною вигодою.

Водночас, зазначили аналітики, Кремль затягує війну в Україні для здобуття додаткових переваг на полі бою та перешкоджає мирним зусиллям.

"Росія також намагається дискредитувати Україну, безпідставно звинувачуючи Київ у зупинці переговорного процесу, щоб відволікти від жорстких вимог Москви, які фактично зводяться до повної капітуляції країни", - зазначається у звіті ISW.