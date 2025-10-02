РФ давит ядерными и экономическими стимулами для нормализации отношений с США, - ISW

В отчете напомнили слова заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова от 1 октября о том, что третий раунд американо-российских обсуждений для решения "спорных вопросов" между государствами, "обязательно состоится до конца осени", но конкретная дата еще не согласована.

Он также отметил, что Москва ожидает ответа президента США Дональда Трампа касательно недавнего предложения Владимира Путина продлить действие Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений - III (START).

Этот документ вступил в силу 5 февраля 2011 года, но Кремль предлагает продлить его на один год после завершения действия 5 февраля 2026 года.

Кроме того, Рябков подчеркнул, что США должны либо "двигаться к стабилизации" с Россией, либо вступить в новую гонку вооружений, которой Москва противостоит, но "гарантированно обеспечит собственную безопасность".

В то же время, представитель Кремля Дмитрий Песков 1 октября заявил, что Россия не может планировать контакты на высоком уровне с Украиной, поскольку Киев остановил переговорный процесс.

Дискредитация Украины

По мнению экспертов Института изучения войны, все месседжи доказывают попытки России нормализовать двусторонние отношения с США с экономической и политической выгодой.

В то же время, отметили аналитики, Кремль затягивает войну в Украине для получения дополнительных преимуществ на поле боя и препятствует мирным усилиям.

"Россия также пытается дискредитировать Украину, безосновательно обвиняя Киев в остановке переговорного процесса, чтобы отвлечь от жестких требований Москвы, которые фактически сводятся к полной капитуляции страны", - говорится в отчете ISW.