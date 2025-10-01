У Путіна анонсували переговори зі США "по подразникам": що відомо
Переговори Росії з Вашингтоном щодо усунення "подразників" у стосунках обох країн точно пройдуть до кінця осені, однак поки точних дат немає.
Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews.
Мова йде про третій раунд переговорів між США та РФ, направлений на обговорення шляхів подолання "подразників" у відносинах двох країн.
"До кінця осені він точно відбудеться. Дат зараз немає, і все це у процесі обговорення знаходиться", - сказав Рябков в коментарі росЗМІ.
Щодо переговорів про завершення війни в Україні мова не йшла: востаннє цьому питанню був присвячений саміт лідерів країн на Алясці, який пройшов в серпні.
Попередні раунди переговорів США та Росії
27 лютого та 10 квітня у Стамбулі пройшли переговори, присвячені нормалізації умов роботи посольств Росії та США та обговоренню шляхів подолання подразників у відносинах двох країн.
Делегацію РФ на першому та другому раундах консультацій очолював нинішній посол у Вашингтоні Олександр Дарчієв, американську - заступник помічника держсекретаря у справах Європи та Євразії Соната Коултер.
Перша зустріч за зачиненими для преси дверима тривала понад шість годин, тривалість переговорів під час другого раунду склала п'ять із половиною годин.
Переговори США та Росії про Україну
Нагадаємо, глава Білого дому Дональд Трамп погрожує РФ санкціями та тарифами у разі, якщо не буде мирного врегулювання війни в Україні.
Однак конкретних кроків проти Москви Трамп так і не зробив після останньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путнім на Алясці.
У вересні 2025 року Трамп визнав, що завершення війни в Україні виявилося значно складнішим, ніж він очікував.
Сьогодні стало відомо, що Трампу набридли постійні переговори з Путіним про Україну, оскільки результату вони не дають. Про це заявив президент Естонії Алар Каріс.