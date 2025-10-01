ua en ru
Ср, 01 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Путіна анонсували переговори зі США "по подразникам": що відомо

Москва, Середа 01 жовтня 2025 15:06
UA EN RU
У Путіна анонсували переговори зі США "по подразникам": що відомо Фото: заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Переговори Росії з Вашингтоном щодо усунення "подразників" у стосунках обох країн точно пройдуть до кінця осені, однак поки точних дат немає.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews.

Мова йде про третій раунд переговорів між США та РФ, направлений на обговорення шляхів подолання "подразників" у відносинах двох країн.

"До кінця осені він точно відбудеться. Дат зараз немає, і все це у процесі обговорення знаходиться", - сказав Рябков в коментарі росЗМІ.

Щодо переговорів про завершення війни в Україні мова не йшла: востаннє цьому питанню був присвячений саміт лідерів країн на Алясці, який пройшов в серпні.

Попередні раунди переговорів США та Росії

27 лютого та 10 квітня у Стамбулі пройшли переговори, присвячені нормалізації умов роботи посольств Росії та США та обговоренню шляхів подолання подразників у відносинах двох країн.

Делегацію РФ на першому та другому раундах консультацій очолював нинішній посол у Вашингтоні Олександр Дарчієв, американську - заступник помічника держсекретаря у справах Європи та Євразії Соната Коултер.

Перша зустріч за зачиненими для преси дверима тривала понад шість годин, тривалість переговорів під час другого раунду склала п'ять із половиною годин.

Переговори США та Росії про Україну

Нагадаємо, глава Білого дому Дональд Трамп погрожує РФ санкціями та тарифами у разі, якщо не буде мирного врегулювання війни в Україні.

Однак конкретних кроків проти Москви Трамп так і не зробив після останньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путнім на Алясці.

У вересні 2025 року Трамп визнав, що завершення війни в Україні виявилося значно складнішим, ніж він очікував.

Сьогодні стало відомо, що Трампу набридли постійні переговори з Путіним про Україну, оскільки результату вони не дають. Про це заявив президент Естонії Алар Каріс.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки
Новини
В Одесі проведуть масштабну перевірку після зливи, яка призвела до загибелі людей
В Одесі проведуть масштабну перевірку після зливи, яка призвела до загибелі людей
Аналітика
"Заздрю тим, хто думає, що скоро кінець війни": історії захисників від АТО і до сьогодні
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Заздрю тим, хто думає, що скоро кінець війни": історії захисників від АТО і до сьогодні