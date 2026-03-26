За РФ и Китаем будут наблюдать из космоса: Писториус уже договорился с Австралией

Австралия и Германия подписали письмо о намерениях по развитию такого сотрудничества, которое должно существенно усилить наблюдение за действиями третьих государств в космической сфере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС .

На совместной пресс-конференции представители стран подчеркнули угрозу усиленных наступательных возможностей Китая и России в космосе - включая глушение, ослепление или возможность уничтожать спутники.

В ответ они объявили о намерении создать независимую глобальную сеть датчиков и сенсоров, которую можно назвать системой раннего предупреждения (early warning system) для защиты собственных космических систем.



Немецкий министр обороны Борис Писториус в контексте этого отметил, что прямыми соседями в космосе являются именно Китай и Россия, что подчеркивает важность развития независимой системы слежения:

Пресс-конференция состоялась в рамках первого за восемь лет визита немецкого министра обороны в Австралию, что подчеркнуло углубление двусторонних отношений.

Кроме космического наблюдения, стороны также обсуждали соглашение о статусе войск (SOFA) и сотрудничество в оборонной промышленности.