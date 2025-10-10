"Проблема з'явилася не сьогодні": МЗС озвучив цілі китайських супутників над Україною

Китайські супутники над Україною спостерігаються вже не вперше, а їхня ціль - моніторинг важливих об'єктів в контексті російської агресії.

"Ми бачили, як китайські супутники застосовуються для моніторингу, для спостереження за різними об 'єктами в контексті російської агресії. Тобто ми розуміємо, що це спостереження за якимись дуже конкретними, наприклад, підстанціями АЕС. Ми бачили таке раніше, не зараз, раніше. Тому, на жаль, ця проблема не сьогодні з 'явилася", - заявив Тихий.

Він також додав, що про знаходження та діяльність китайських супутників над Україною повідомляється не лише Пекіну, а й нашим партнерам.

"Вважаємо, що це ще раз підкреслює неподільність безпеки, показує, що війна Росії проти України стосується далеко не лише України, а й виходить далеко за її межі. Путін залучає інші країни, безпосередньо залучає Іран і Північну Корею, але також низку інших країн до своєї війни", - додав речник МЗС.

Тихий підкреслив, що подібні інциденти в контексті російської війни мають далекосяжні наслідки - не лише для безпеки Європи, а й Південно -Східної Азії, Індо-Тихоокеанського регіону, Близького Сходу.

"Тобто ця війна значно ширша за лише Україну. В такому ключі ми доносимо це партнерам", - зазначив він.