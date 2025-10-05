Над Львовом під час атаки пролітали розвідувальні супутники Китаю, - "Мілітарний"

Під час масованого обстрілу у неділю, 5 жовтня, над Львівщиною зафіксували мінімум три китайські розвідувальні супутники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Мілітарний ".

Видання, аналізуючи моніторинговий сервіс Heavens Above для відстеження переміщення супутників, виявило проліт трьох супутників. Зокрема, це китайські Yaogan 33, Yaogan 33-03 та Yaogan 33-04, які з 00:00 до 11:30 пролетіли над регіоном дев'ять разів.

Десь о 06:00 над регіоном виявили оптичний розвідувальний супутник Yaogan 34, який здійснив сім витків.

Супутники серії Yaogan перебувають на низьких орбітах на висоті близько 700 км, що дозволяє їм робити повний оберт навколо Землі кожні 90 хвилин.

Розвідувальні супутники Китаю пролітають не лише над західними регіонами України. Орбітальні параметри дають змогу переміщуватися над українською територією понад 60 різнотипним супутникам серії Yaogan.

Розвідувальний супутник Китаю Yaogan 8 над Дніпром 5 жовтня 2025 року. Фото: militarnyi.com

Китайські розвідувальні супутники здатні виконувати оптичну, радіолокаційну та радіоелектронну розвідку.

Можливості супутників Yaogan 33 достеменно невідомі. Згідно з офіційними даними, їх використовують для наукових експериментів, досліджень земельних ресурсів, а також запобігання стихійним лихам.

Водночас існує припущення, що насправді ці супутники є військовою розвідувальною технікою, оснащеною синтезованою апертурою (SAR).

На початку жовтня співробітник Служби зовнішньої розвідки України Олег Александров заявив у коментарі Укрінформу про факт отримання РФ супутникових даних від Китаю.

Ці розвідувальні дані використовувались для завдання ракетних ударів країною-агресоркою і стосувалися об'єктів іноземних інвесторів.

"Є факти високого рівня взаємодії Росії і Китаю у проведенні супутникової розвідки території України з метою визначення і дорозвідки стратегічних об’єктів для ураження", - зазначив він.