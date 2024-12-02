РФ та Іран несуть основну відповідальність за загострення ситуації в Сирії, - МЗС України

Страждання сирійців стали наслідком правління режиму Башара Асада, який перетворив країну на полігон для дій інших злочинних режимів - російського та іранського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

"Сирійська держава переживає новий небезпечний етап війни, який може призвести до непередбачуваних наслідків для регіонального миру та безпеки. Понад тринадцять років війни у Сирії принесли народу цієї країни неймовірний біль та страждання. Більше півмільйона сирійців загинули, мільйони громадян Сирії стали біженцями та вимушеними переселенцями", - йдеться в заяві МЗС.

У міністерстві наголосили, що страждання і негаразди сирійців стали результатом правління злочинного режиму Башара Асада, який упродовж десятиліть не лише проводив безжалісну політику придушення власного народу, але й перетворив територію Сирії на полігон для інших злочинних режимів - російського та іранського, а також їхніх проксі-сил, зокрема угруповання "Хезболла".

У відомстві нанадали, що у 2016 році Асад визнав російську анексію Криму, а після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році допомагав Росії, надсилаючи найманців для війни проти України.

"Поглиблена військово-технічна співпраця Росії та Ірану вже сьогодні дестабілізує безпекову ситуацію як в Європі, так і на Близькому Сході. Саме Москва та Тегеран несуть основну відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії. Жахливі злочини, скоєні режимами Асада, Путіна та іранських аятол проти сирійців поставили під загрозу виживання Сирії як єдиної незалежної держави", - наголосили в МЗС.

У відомстві додали, що російська та іранська влада продовжують докладати зусиль, щоб зберегти контроль над сирійським режимом.