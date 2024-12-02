РФ та Іран несуть основну відповідальність за загострення ситуації в Сирії, - МЗС України
Страждання сирійців стали наслідком правління режиму Башара Асада, який перетворив країну на полігон для дій інших злочинних режимів - російського та іранського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.
"Сирійська держава переживає новий небезпечний етап війни, який може призвести до непередбачуваних наслідків для регіонального миру та безпеки. Понад тринадцять років війни у Сирії принесли народу цієї країни неймовірний біль та страждання. Більше півмільйона сирійців загинули, мільйони громадян Сирії стали біженцями та вимушеними переселенцями", - йдеться в заяві МЗС.
У міністерстві наголосили, що страждання і негаразди сирійців стали результатом правління злочинного режиму Башара Асада, який упродовж десятиліть не лише проводив безжалісну політику придушення власного народу, але й перетворив територію Сирії на полігон для інших злочинних режимів - російського та іранського, а також їхніх проксі-сил, зокрема угруповання "Хезболла".
У відомстві нанадали, що у 2016 році Асад визнав російську анексію Криму, а після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році допомагав Росії, надсилаючи найманців для війни проти України.
"Поглиблена військово-технічна співпраця Росії та Ірану вже сьогодні дестабілізує безпекову ситуацію як в Європі, так і на Близькому Сході. Саме Москва та Тегеран несуть основну відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії. Жахливі злочини, скоєні режимами Асада, Путіна та іранських аятол проти сирійців поставили під загрозу виживання Сирії як єдиної незалежної держави", - наголосили в МЗС.
У відомстві додали, що російська та іранська влада продовжують докладати зусиль, щоб зберегти контроль над сирійським режимом.
Наступ повстанців у Сирії
Минулого тижня у Сирії повстанці на чолі з ісламістами з "Хайят Тахрір аш-Шам" пішли у наступ на друге за розміром місто Алеппо. Режим Башара Асада намагався зупинити наступ опозиції за підтримки російських сил.
Вчора стало відомо, що сирійські повстанці вже повністю захопили Алеппо.
За даними Reuters, Кремль пообіцяв Асаду додаткову військову підтримку, і вона начебто може бути відправлена до Сирії протягом наступних 72 годин.
Також у ГУР розповіли, що війська РФ під час боїв у Сирії зазнають втрат.
Також повідомлялося, що сирійський диктатор Асад перервав "мовчанку" щодо ситуації в країні на тлі наступу повстанців. За його словами, Дамаск покладається на допомогу союзників у спробі відбити наступ антиурядових сил.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.