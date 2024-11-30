Повстанці досягли центру Алеппо, РФ пообіцяла Асаду військову допомогу, - Reuters

Опозиційні сили у Сирії в ході наступу на Алеппо досягли центральної частини міста. Паралельно з цим підконтрольна правлячому режиму диктатора Башара аль-Асада армія закриває місцевий аеропорт і дороги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Три військові джерела розповіли західним журналістам, що сирійська влада закрила аеропорт Алеппо, а також усі дороги, що ведуть до міста.

Причиною є стрімкий наступ повстанців, які вже досягли центру Алеппо.

Два військових джерела розповіли Reuters, що Росія, яка є одним із ключових партнерів сирійського диктатора Асада, вже пообіцяла Дамаску додаткову військову допомогу, аби перешкодити просуванню повстанців.

Зазначається, що таке нове обладнання від Москви почне надходити до Сирії протягом наступних 72 годин.

Кілька армійських джерел повідомили західному інформагентству, що Сирійській арабській армії (САА) було наказано здійснювати "безпечне відведення" з основних районів міста, куди увійшли повстанці.

Разом з тим у п'ятницю сирійське державне телебачення заперечило, що повстанці досягли міста Алеппо. Також у державних ЗМІ заявляли, що РФ надає сирійській армії підтримку з повітря.

Урядові сили Сирійської арабської армії заявили, що вони дають відсіч атаці та завдали великих втрат повстанцям у сільській місцевості Алеппо та Ідлібу.

Наступ повстанців у Сирії

Антиасадівські сили розпочали наступ у Сирії в середу, й у п'ятницю з'явилася інформація про те, що повстанці вже діють у різних районах Алеппо, а сам наступ розширився.

Так, представники опозиційних сил, які очолює ісламістське угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" (ХТШ), цього тижня здійснили масовані штурмові дії в провінції Алеппо, взяли під контроль десятки населених пунктів, та досягли саме місто Алеппо майже через 10 після того, як були витіснені силами Асада та його союзниками.

Стрімке просування повстанців

Командир бригади повстанців "Джайш аль-Ізза" сказав, що їх швидкому просуванню цього тижня у провінції Алеппо сприяла нестача живої сили в асадівських військах, зокрема іранських проксі. Союзники Ірану в регіоні зазнали низки ударів від Ізраїлю на тлі бойових дій в Секторі Газа (де ЦАХАЛ протистоїть ХАМАС) та на півдні Лівану (проти "Хезболли").

Опозиційні сили в Сирії заявили, що ця кампанія була відповіддю на посилення ударів по мирному населенню, які останніми тижнями завдала російська та сирійська авіація в районах контрольованого повстанцями Ідлібу. Також наступ вони пояснили наміром запобігти будь-яким атакам сирійської армії.

Джерела Reuters в сирійській опозиції, які спілкуються з турецькою розвідкою, заявили, що Анкара, яка підтримує повстанців, дала "зелене світло" на такий наступ.

Разом з тим речник міністерства закордонних справ Туреччини Онджу Кечелі заявив у п'ятницю, що країна прагне уникнути більшої нестабільності в регіоні та попередила, що нещодавні напади підірвали угоди про деескалацію.