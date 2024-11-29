Сирійські повстанці розпочали масштабний наступ в районі Алеппо

Сирійські збройні угруповання, які виступають проти урядових сил і режиму диктатора Башара аль-Асада, розпочали широкомасштабний наступ в провінції Алеппо. Повстанці взяли під контроль низку населених пунктів на північному заході країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Під час цього наступу урядові війська та союзники Асада завдавали авіаударів та намагалися обстрілами відбити просування повстанців. Зазначається, що атаки повстанських груп, зокрема, спрямовані на низку сіл і військових баз.

Зазначається, що спалах бойових дій вже призвів до переміщення тисяч, низка волонтерських груп була змушена призупинити деякі свої послуги в гуманітарній сфері.

За даними волонтерів Сирійської цивільної оборони ("Білі шоломи"), внаслідок авіаударів загинули щонайменше 18 людей (серед них діти та жінки) в двох різних селах на заході Алеппо.

Сирійська обсерваторія з прав людини заявила, що авіаудари завдали російські військові літаки.

Хто здійснює наступ

Сирійські Збройні сили заявили в четвер, що наступ повстанців очолило угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" (HTS), що контролює більшу частину на північному заході Сирії.

Нагадаємо, угруповання HTS, яке раніше було відомо як "Фронт Нусра", є сирійським відділенням "Аль-Каїди". Воно кілька разів змінювало назву та пізніше дистанціювалося від "Аль-Каїди".

Сирійська армія стверджує, що нинішні наступальні дії є порушенням угоди про деескалацію. Нинішні бої між урядовими військами та повстанцями у Сирії стали першим великим боєзіткненням з 2020 року.

Поновлення боїв після чотирирічної "паузи"

Йдеться про угоду, укладено наприкінці 2019 року між сирійськими опозиційними угрупованнями, які підтримувала Туреччина, та урядовими військами режиму Асада, якому допомагали Іран та Росія.

Ця угода фактично заморозила лінію конфлікту та запобігла просуванню сирійських урядових сил в провінції Ідліб, яка була останнім оплотом змішаних радикальних груп і підтримуваних Туреччиною сирійських повстанців.

Хід наступу повстанців у Сирії

За словами самих повстанців, наступ бойових угруповань представників опозиційних фракції було розпочато у середу вранці. Вони стверджують, що вибороли контроль над понад 15 населеними пунктами на північному заході Алеппо.

Крім того, повстанці заявляють, що змогли захопити військову базу та техніку сирійських ЗС, а також захопили в полон кілька солдатів.

За інформацією Сирійської обсерваторії, у четвер наступ повстанців розширився з метою охоплення сільської місцевості провінції Ідліб, де урядові сили контролюють головну магістраль і стратегічне місто, яке раніше утримували повстанці.

Цьому наступу повстанців передували кілька тижнів "кипіння насильства в цьому районі, де, за словами активістів, уряд і союзні російські війська посилили бомбардування частин останнього оплоту опозиції", йдеться в публікації AP.

Крім того, він розпочався на тлі "відволікання" груп, пов'язаних з Іраном та які підтримують режим Асада з 2015 року, на бойові дії поза межами Сирії.

Наближення повстанців до Алеппо

У четвер Туреччина заявила, що уважно стежить за наступом повстанців на півночі Сирії. Неназвані офіційні особи міністерства оборони Туреччини, яких цитує державне агентство Anadolu, заявили, що турецькі військові вжили "всіх заходів" для захисту своїх військ у Сирії.

Також представники служби безпеки Туреччини заявили, що сирійські опозиційні угруповання спочатку почали "обмежений" наступ на Алеппо. Однак операція розширилася, коли сирійські урядові сили почали відступати зі своїх позицій.

Також Anadolu інформує, що озброєні групи противників режиму Асада у Сирії підійшли на відстань 1 км до околиць міста Алеппо.

У ході дводенних зіткнень із урядовими військами в провінціях Алеппо та Ідліб повстанці взяли під контроль 400 квадратних кілометрів території.

Після зіткнень, що тривали вночі, антиурядові групи впритул підійшли до кварталу Новий Алеппо (одне з передмість Алеппо). Таким чином озброєні групи підійшли на відстань одного кілометра до околиці міста Алеппо.

Також зазначається, що повстанці могли взяти під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо та Ідліб.