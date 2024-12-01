Війська РФ у Сирії зазнають втрат, росіяни змінили командувача, - ГУР

Російські війська під час боїв у Сирії зазнають втрат. На тлі цього Москва змінила командувача сил у Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.

"На тлі втрат і панічних настроїв російських військ на території Сирії Кремль відправив у відставку командувача свого угруповання в арабській республіці - генерала Сергія Кіселя", - йдеться у повідомленні.

Раніше Кісель відзначився провальними для РФ діями під час повномасштабного вторгнення в Україну, за що теж був звільнений з посади, а потім відправлений у сирійське відрядження.

Замість Кісель командувати російськими силами у Сирії відправили іншого воєначальника - генерала Олександра Чайко, який командував угрупованням російських військ у Сирії у 2017-2019 роках.

За даними української розвідки, на військово-морській базі у місті Тартус також з’явився командувач ВМФ Росії адмірал Олександр Моісеєв.

"Після трьох діб успішних наступальних дій протурецьких сил у Сирії російські війська зазнали значних втрат, деякі підрозділи держави-агресора перебувають в оточенні. Зниклими безвісти в Сирії значаться сотні московитів", - додає ГУР.