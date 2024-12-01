Сирійські повстанці повністю взяли під контроль Алеппо, - ЗМІ

Групи опозиційних режиму сирійського диктатора Башара аль-Асада формувань 1 грудня в ході наступу вже повністю захопили Алеппо. Таким чином урядові війська втратили контроль над цим другим за величиною у країні містом - вперше за понад 10 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на арабського мовника Alarabiya News та західну впливову ділову газету Barron's .

Асадівські сили, які підтримується Іраном та РФ, не змогли утримати Алеппо, бої за яке розпочалися кілька днів тому під час масованого ти стрімкого наступу повстанців.

За словами голови Сирійської обсерваторії з прав людини Рамі Абделя Рахмана в розмові з журналістами агентства AFP, угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ) і союзні з ними опозиційні угруповання "контролюють місто Алеппо, за винятком районів, контрольованих курдськими силами".

Також в Обсерваторії розповіли, що окремо ХТШ та інші групи повстанців захопили аеропорт Алеппо та десятки прилеглих міст вчора, 30 листопада. Це сталося після того, як вони вчора також взяли під контроль більшу частину Алеппо.

В Обсерваторії кажуть, що сирійська та російська авіація завдала серії ударів у неділю з метою підтримки асадівських військ.

В результаті цих авіаударів в Алеппо загинуло щонайменше 12 людей. А також у місті було 5 жертв через теракти поблизу університету Алеппо, розповів Рахман.

Крім того, за даними Обсерваторії, в результаті російських ударів також було вбито в Ідлібі 8 мирних жителів, у тому числі двоє дітей і жінку (це місто вважають "бастіоном повстанців").

Наступ повстанців у Сирії

Як повідомлялося раніше, масштабний наступ антиасадівських сил в Сирії триває з середи. У п'ятницю стало відомо, що вони вже контролюють частину Алеппо, а урядові сили та армія вийшли з міста, і готують контрнаступ.

За даними інформагентства Reuters, 29 листопада Кремль пообіцяв Асаду додаткову військову підтримку, і вона начебто може бути відправлена до Сирії протягом наступних 72 годин.

Додамо, 1 грудня в Головному управленні розвідки Міноборони України розповіли, що війська РФ під час боїв у Сирії зазнають втрат.

Також повідомлялося, що сирійський диктатор Асад перервав "мовчанку" щодо ситуації в країні на тлі наступу повстанців. За його словами, Дамаск покладається на допомогу союзників у спробі відбити наступ антиурядових сил.