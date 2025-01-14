РФ та Білорусь відпрацюють спільне застосування військ на пунктах управління
Білорусь та Російська Федерація проведуть спільні військові навчання. Вони опрацюють один із варіантів застосування угруповань військ під час спільних дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Білорусі.
Як заявили в оборонному відомстві Білорусі, у Мінську буде проведено спільне штабне тренування Об'єднаного командування регіонального угруповання військ в інтересах підвищення обороноздатності Союзної держави.
Тема тренування - "Ухвалення рішення на застосування РГВ(С) в інтересах забезпечення воєнної безпеки Союзної держави".
Навчання пройдуть у період з 14 по 16 січня. Зокрема, представники збройних сил Білорусі та Росії опрацюють один із варіантів застосування угруповань військ (сил) під час спільних дій на стаціонарних пунктах управління.
Тренування - складова частина комплексу заходів із підготовки до спільного стратегічного навчання "Запад-2025", яке відбудеться цього року на території Білорусі.
Ситуація на кордоні з Білоруссю
Тиждень тому стало відомо, що Білорусь нарощує військову присутність у прикордонні з Україною. Зокрема, підрозділи Сухопутних військ Білорусі було перекинуто в Столинський, Лельчицький, Мозирський і Гомельський райони.
Водночас у ЦПД зазначили, що наразі загрози вторгнення регулярних військ Білорусі зі своєї території в Україну немає. ЗСУ контролюють ситуацію на кордоні.
Також ми писали, що Білорусь проведе військові збори неподалік кордону з Україною. Вони триватимуть до 31 січня.
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