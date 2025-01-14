РФ и Беларусь отработают совместное применение войск на пунктах управления
Беларусь и Российская Федерация проведут совместные военные учения. Они проработают один из вариантов применения группировок войск во время совместных действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Беларуси.
Как заявили в оборонном ведомстве Беларуси, в Минске будет проведена совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск в интересах повышения обороноспособности Союзного государства.
Тема тренировки - "Принятие решения на применение РГВ(С) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".
Учения пройдут в период с 14 по 16 января. В частности, представители вооруженных сил Беларуси и России отработают один из вариантов применения группировок войск (сил) во время совместных действий на стационарных пунктах управления.
Тренировка - составная часть комплекса мероприятий по подготовке к совместному стратегическому учению "Запад-2025", которое состоится в этом году на территории Беларуси.
Ситуация на границе с Беларусью
Неделю назад стало известно, что Беларусь наращивает военное присутствие в приграничье с Украиной. В частности, подразделения Сухопутных войск Беларуси были переброшены в Столинский, Лельчицкий, Мозырский и Гомельский районы.
В то же время в ЦПД отметили, что сейчас угрозы вторжения регулярных войск Беларуси со своей территории в Украину нет. ВСУ контролируют ситуацию на границе.
Также мы писали, что Беларусь проведет военные сборы недалеко от границы с Украиной. Они продлятся до 31 января.
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