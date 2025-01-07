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Чи є загроза вторгнення в Україну білоруських військ: у ЦПД відповіли

Вівторок 07 січня 2025 22:06
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Чи є загроза вторгнення в Україну білоруських військ: у ЦПД відповіли Фото: загрози вторгнення військ Білорусі в Україну немає (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Наразі загрози вторгнення регулярних військ Білорусі зі своєї території в Україну немає. ЗСУ контролюють ситуацію на кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"Станом на зараз загрози вторгнення регулярних військ Білорусі зі сторони цієї країни немає", - написав Коваленко.

Він зазначив, що інформація окремих пабліків про нарощення військ Білорусі по той бік кордону не означає створення ударних угруповань і підготовку до наступальних дій.

"Сили оборони України повністю контролюють ситуацію в прикордонні", - наголосив керівник ЦПД.

Нагадаємо, сьогодні, 7 січня, стало відомо, що Білорусь нарощує військову присутність у прикордонні з Україною. Туди було перекинуто додаткові війська.

Підрозділи Сухопутних військ Збройних сил Білорусі було перекинуто в Столинський, Лельчицький, Мозирський і Гомельський райони.

Також відомо, що наприкінці грудня з Росії до Білорусі прилітав військово-транспортний літак Іл-76 ВКС РФ.

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