Білорусь проведе військові навчання неподалік кордону з Україною
Білорусь проведе військові збори неподалік кордону з Україною. Вони триватимуть до 31 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Білорусі.
За даними білоруського Міноборони, з 8 по 31 січня під керівництвом голови Гомельського районного виконавчого комітету проводиться навчальний збір з військовозобов'язаними територіальних військ.
У ході збору планується здійснити:
- прийом військовозобов'язаних територіальних військ та їх всебічне забезпечення із задіянням місцевої бази мобілізаційного розгортання;
- відновлення навичок командного складу територіальних військ в управлінні підлеглими;
- підготовку військовозобов'язаних до виконання завдань, зокрема спільно з інженерними підрозділами Збройних Сил.
Військові навчання у Білорусі
З початку повномасштабного вторгнення в Україну Білорусь активно підтримує російський режим. На її території базуються російські війська, авіація та військова техніка.
Крім того, білоруська влада бере участь у провокаціях, повторюючи звинувачення Кремля на адресу України, зокрема щодо нібито порушення повітряного простору. Мінськ також повідомив про перекидання додаткових сил до українського кордону.
Варто нагадати, що у вівторок, 7 січня, стало відомо, що Білорусь нарощує військову присутність у прикордонні з Україною. Туди було перекинуто додаткові війська.
Зазначається, що у разі запуску ракет з території Білорусії, вони за лічені хвилини можуть досягнути українського регіону.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.