РФ стягує резерви до Покровська, ворог шукає прорив малими групами, - Сирський

За його словами, противник нарощує тиск, підтягує резерви до Покровська та намагається знайти слабкі місця в українській обороні.

Російські війська застосовують як спорадичні масовані штурми, так і приховане просування малими піхотними групами.

"За таких умов організація оборони вимагає повної поінформованості, гнучких рішень і точного розрахунку", - заявив Сирський.



Пріоритет - збереження життя воїнів і стійкість оборони

Особливу увагу було приділено збереженню життя особового складу та підтриманню бойових спроможностей підрозділів. За підсумками доповідей було визначено пріоритетні завдання для командирів, які тримають оборону на цьому напрямку.

Основний акцент зроблено на:

підвищенні стійкості оборони;

безперервності логістичного забезпечення;

ефективності вогневого ураження;

злагодженій взаємодії між усіма рівнями управління.

Також були віддані розпорядження щодо посилення підтримки українських воїнів, зокрема за рахунок безпілотної складової.

"Попри складність обстановки, українські військовослужбовці тримають стрій. Їхній професіоналізм, витримка, самовідданість і бойовий гарт не дозволяють російським окупантам реалізувати наміри щодо прориву до західних рубежів Донецької області", - заявив Сирський.