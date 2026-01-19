РФ стягивает резервы к Покровску, враг ищет прорыв малыми группами, - Сырский

Оперативная обстановка на Покровском направлении остается напряженной. В районе агломерации Покровск-Мирноград продолжается изнурительное противостояние, где ежедневно происходит около полусотни боевых столкновений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.
По его словам, противник наращивает давление, подтягивает резервы к Покровску и пытается найти слабые места в украинской обороне.
Российские войска применяют как спорадические массированные штурмы, так и скрытое продвижение малыми пехотными группами.
"В таких условиях организация обороны требует полной осведомленности, гибких решений и точного расчета", - заявил Сырский.
Особое внимание было уделено сохранению жизни личного состава и поддержанию боевых возможностей подразделений. По итогам докладов были определены приоритетные задачи для командиров, которые держат оборону на этом направлении.
Основной акцент сделан на:
Также были отданы распоряжения по усилению поддержки украинских воинов, в частности за счет беспилотной составляющей.
"Несмотря на сложность обстановки, украинские военнослужащие держат строй. Их профессионализм, выдержка, самоотверженность и боевая закалка не позволяют российским оккупантам реализовать намерения по прорыву к западным рубежам Донецкой области", - заявил Сырский.
Ранее начальник управления коммуникаций группировки Объединенных сил Виктор Трегубов заявлял, что украинской стороне известны планы российских войск на январь. По его словам, оккупанты пытаются обойти Волчанск и продвинуться в направлении Лимана.
Он также отмечал о росте давления со стороны противника в Купянском районе, однако все попытки российских подразделений прорваться непосредственно к городу остаются безуспешными. Силы обороны удерживают контроль над ситуацией и эффективно пресекают попытки инфильтрации врага.
В то же время украинские военные контролируют северную часть Покровска и сдерживают наступательные действия противника на подступах к Мирнограду.
По оценкам Института изучения войны, украинские подразделения достигли тактических успехов на Купянском и Покровском направлениях.