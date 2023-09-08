РФ стверджує, що снаряди зі збідненим ураном "викличуть рак". У Пентагоні відповіли

За її словами, подібні висловлювання з Кремля є хибними, оскільки є медичне спростування цього.

"Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що не спостерігалося зростання захворюваності на лейкемію або інші види раку, і це було встановлено після будь-якого впливу урану. І навіть МАГАТЕ однозначно заявило, що доведеного зв'язку немає", - сказала Сінгх.

Вона зазначила, що снаряди допомагатимуть вражати російські танки, а багато військових у всьому світі застосовують збіднений уран.

"Тому ми вважаємо, що це будуть найефективніші снаряди для протидії російським танкам і вони допоможуть продовжувати українцям захищати свою територію", - додала представниця Пентагону.

Передача Україні снарядів зі збідненим ураном

Велика Британія оголосила про передачу снарядів зі збідненим ураном Україні 21 березня. Тоді в Сполученому Королівстві зазначили, що вони будуть передані разом з ескадроном основних бойових танків Challenger 2.

В Пентагоні спочатку заявили, що не будуть наслідувати приклад Британії і передавати Україні подібне озброєння. Однак, вже в червні стало відомо, що Білий дім після кількох тижнів внутрішніх дебатів про те, як оснастити танки Abrams, які США передають Києву, готовий надати Україні снаряди зі збідненим ураном.

А 6 вересня Сполучені Штати Америки офіційно оголосили про постачання Україні снарядів зі збідненим ураном.

Детальніше про снаряди зі збідненим ураном читайте у матеріалі РБК-Україна "Україна отримає від США "уранові снаряди": що це і чому їх бояться росіяни".