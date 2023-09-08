РФ утверждает, что снаряды с обедненным ураном "вызовут рак". В Пентагоне ответили

По ее словам, подобные высказывания из Кремля ошибочны, поскольку есть медицинское опровержение этого.

"Всемирная организация здравоохранения сообщает, что не наблюдался рост заболеваемости лейкемией или другими видами рака, и это было установлено после какого-либо влияния урана. И даже МАГАТЭ однозначно заявило, что доказанной связи нет", - сказала Сингх.

Она отметила, что снаряды будут помогать поражать российские танки, а многие военные во всем мире применяют обедненный уран.

"Поэтому мы считаем, что это будут самые эффективные снаряды для противодействия российским танкам, и они помогут продолжать украинцам защищать свою территорию", - добавила представитель Пентагона.

Передача Украине снарядов с обедненным ураном

Великобритания объявила о передаче снарядов с обедненным ураном Украине 21 марта. В Соединенном Королевстве отметили, что они будут переданы вместе с эскадроном основных боевых танков Challenger 2.

В Пентагоне сначала заявили, что не будут следовать примеру Британии и передавать Украине подобное вооружение. Однако уже в июне стало известно, что Белый дом после нескольких недель внутренних дебатов о том, как оснастить танки Abrams, которые США передают Киеву, готовы предоставить Украине снаряды с обедненным ураном.

А 6 сентября Соединенные Штаты Америки официально объявили о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.

Детальнее о снарядах с обедненным ураном читайте в материале РБК-Украина "Украина получит от США "урановые снаряды": что это и почему их боятся россияне".