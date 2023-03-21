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США не планують передавати Україні снаряди зі збідненим ураном, - Пентагон

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Україна, Вівторок 21 березня 2023 20:39
США не планують передавати Україні снаряди зі збідненим ураном, - Пентагон Фото: США слідом за Британією планують передати Україні снаряди із збідненим ураном (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати не планують наслідувати приклад Великобританії і передавати Україні снаряди зі збідненим ураном

Як повідомляє РБК-Україна , про це на брифінгу повідомив представник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер.

"США не планують слідом за Великобританією передавати Україні боєприпаси зі збідненим ураном", - сказав Райдер.

Зауважимо, що такі снаряди мають більш високу ефективність для ураження сучасних танків та бронетехніки.

Раніше про передачу снярядів оголосила представник міністра оборони Ієлокой Британії Анабель Голді. Вона розповіла, що вони будуть передані разом із ескадроном основних бойових танків Challenger 2.

Пізніше російський диктатор Володимир Путін злякався майбутньої передачі Україні снарядів із збідненим ураном від Британії і вже встиг пригрозити реакцією у відповідь.

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