Україна отримає від США "уранові снаряди": що це і чому їх бояться росіяни

Сполучені Штати Америки найближчим часом можуть відправити нашим воїнам бронебійні снаряди, які містять збіднений уран. Завдяки своїй вогневій міці вони здатні набагато легше пробивати броню.

Чим особливі "уранові снаряди" та чому вони викликають істерику у росіян - в матеріалі РБК-Україна .

Ще більше "уранових снарядів"

Згідно з даними Reuters, яке посилається на американських чиновників, снаряди є частиною нового пакету військової допомоги Україні, який представлять вже наступного тижня.

Боєприпаси призначені для американських танків Abrams. Завдяки своїй надзвичайні щільності снаряди з легкістю пробивають броню й самозаймаються в хмарі, яка обпалює.

Не перша поставка

Наприкінці березня поточного року Велика Британія анонсувала поставки снарядів зі збідненим ураном, які призначені для танків Challenger 2.

Заступниця міністра оборони Британії Анабель Голді заявила, що окрім надання нашим воїнам ескадрону основних бойових танків Challenger 2, ЗСУ також забезпечать боєприпасами, які містять збіднений уран.

"Ми відправили до України тисячі комплектів снарядів для Challenger 2, включно з бронебійними снарядами зі збідненим ураном", - заявила Голді додавши, що з міркувань оперативної безпеки, показники використання поставлених комплектів не розкриватимуться.

Побічний продукт й збільшена вогнева міць

Збіднений уран є побічним продуктом збагачення природного урану під час виробництва ядерного палива чи ядерних боєголовок. Він є дуже щільним й завдяки збільшеній вогневій міці - з легкістю пробиває броню.

Стосовно танкового озброєння йдеться про 120-мм підкаліберні боєприпаси, які мають рівень бронепробивності до 700 мм. Це, зі свого боку, дозволяє вразити всі типи російських танків та бронетехніки.

Як працюють "уранові снаряди"

Збіднений уран розміщений лише в наконечнику снаряда. Завдяки величезній кінетичній енергії під час пострілу боєприпас розганяється до 1500 метрів на секунду.

Під час зіткнення з бронею "урановий" наконечник пробиває її, самозаточується та виділяє пил із частинками урану. Останній самозаймається під час контакту з повітрям та збільшує руйнівну силу снаряді. Внаслідок цього простір за бронею уражається розпеченими уламками. Струмінь з вогню та радіоактивного пилу здатний малою дозою опромінити екіпаж, втім шансів вижити під час влучання майже немає.

Міжнародні конвенції дозволяють

"Уранові снаряди" не є ядерною або ж хімічною зброєю, у зв'язку з чим вони не заборонені міжнародними конвенціями. Ба більше, вони стоять на озброєнні низки країн, особливо тих, хто перебуває в "ядерному клубі".

Чи існує радіаційна загроза?

Радіоактивність збідненого урану становить до 60% від звичайного природного. Втім рівень настільки низький, що на нього навіть не реагують дозиметри.

Згідно з даними дослідження робочої групи Королівського наукового товариства Британії, ризики для здоров'я через застосування таких снарядів вкрай низькі.

Випадки захворювання на рак також ніколи не були підтвердженими. Усі заяви про нібито "десятки померлих і захворілих на рак італійських ветеранів", які воювали на Балканах, були спростованими внаслідок досліджень.

Жодній загрозі довкіллю

Під час розслідування ООН щодо застосування збідненого урану на Балканах було підтверджено, що снаряди жодним чином не нашкодили довкіллю чи населенню. Вчені з Італії виявили підвищений вміст урану у ґрунті, який, втім, не перевищував допустимих норм.

Як стверджують розрахунки Всесвітньої організації охорони здоров'я, максимальна доза опромінення при попаданні в організм частинок збідненого урану становить менше половини граничної річної дози для людей, які працюють в умовах радіації.

Росії нема спокою

Свого часу, після інформації про поставки з боку Британії, російський диктатор Володимир Путін вкотре проскиглив про нібито війну "до останнього українця", а міністр оборони країни-терориста Сергій Шойгу заявив про ще одну пройдену сходинку в ядерній ескалації.

Ба більше, російська пропаганда знову намагалась просунути свої тези про "брудну бомбу" й спроби перетворити Україну на непридатну для життя територію.