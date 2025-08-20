РФ скинула ФАБи на багатоповерхівки у Констянтинівці: людей шукають під завалами

Костянтинівка пережила одразу два російські авіаудари за одну добу. Один із них прийшовся просто у під’їзд житлового будинку, під завалами шукають людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Костянтинівської міської військової адміністрації Сергія Горбунова в Facebook.
У вівторок, 19 серпня окупанти завдали одразу два потужні авіаудари по місту Костянтинівка Донецької області.
О 10:09 ворог застосував авіабомби ФАБ-250, скинувши одразу чотири боєприпаси на житлові квартали. У результаті удару пошкодження отримали п’ять багатоповерхових будинків. Постраждала одна людина. Під завалами багатоповерхівки може залишатися ще одна особа.
Цього ж дня ворог знову атакував місто близько 22:45. Російська авіація повторно вдарила по Костянтинівці авіабомбою ФАБ-250. Наслідки другого обстрілу ще масштабніші: пошкоджено п’ять багатоповерхових і чотири приватні будинки, лікарня, два магазини та кафе.
Зафіксоване пряме влучання у під’їзд одного з багатоквартирних будинків. Внаслідок вибуху поранення отримала ще одна людина. Крім того, під завалами можуть перебувати щонайменше троє цивільних.
Місцеві служби та рятувальники продовжують розбирати завали та встановлювати точні наслідки подвійної атаки на місто.
Російська армія не припиняє нищівних ударів по населених пунктах Донеччини.
9 липня ворог завдав авіаудару по Костянтинівці. Жертвами атаки стали троє людей, ще одну особу поранено. Снаряд зруйнував одноповерхову адмінбудівлю. Під завалами загинули двоє чоловіків, їхні тіла рятувальники дістали під час розбору понад 20 тонн уламків.
11 серпня вибухи пролунали у місті Білозерське Покровського району. Авіабомби ФАБ-250 з УМПК влучили у житловий масив. У своїх оселях загинули 43-річний чоловік та 34-річна жінка.
Черговий удар по Донеччині окупанти завдали 18 серпня. Близько 21:00 дві ракети "Іскандер-М" поцілили у промислову зону Слов’янська, у мікрорайоні Лісний. Внаслідок атаки поранення дістала цивільна жінка.