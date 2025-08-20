РФ скинула ФАБи на багатоповерхівки у Констянтинівці: людей шукають під завалами

У вівторок, 19 серпня окупанти завдали одразу два потужні авіаудари по місту Костянтинівка Донецької області.

О 10:09 ворог застосував авіабомби ФАБ-250, скинувши одразу чотири боєприпаси на житлові квартали. У результаті удару пошкодження отримали п’ять багатоповерхових будинків. Постраждала одна людина. Під завалами багатоповерхівки може залишатися ще одна особа.

Цього ж дня ворог знову атакував місто близько 22:45. Російська авіація повторно вдарила по Костянтинівці авіабомбою ФАБ-250. Наслідки другого обстрілу ще масштабніші: пошкоджено п’ять багатоповерхових і чотири приватні будинки, лікарня, два магазини та кафе.

Зафіксоване пряме влучання у під’їзд одного з багатоквартирних будинків. Внаслідок вибуху поранення отримала ще одна людина. Крім того, під завалами можуть перебувати щонайменше троє цивільних.

Місцеві служби та рятувальники продовжують розбирати завали та встановлювати точні наслідки подвійної атаки на місто.