РФ скинула ФАБи на будинки в Донецькій області: загинули люди, серед постраждалих - дитина
Росіяни скинули авіабомби "ФАБ-250" на житловий квартал у Білозерському Донецької області. Дві людини загинули, ще семеро отримали поранення, серед них - 16-річний юнак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
Обстріл стався 11 серпня близько 22:55 у місті Білозерське Покровського району. Під ударами "ФАБ-250" з УМПК опинився житловий квартал, де у своїх оселях перебували мирні мешканці.
Чоловік 43 років та 34-річна жінка від отриманих тілесних ушкоджень загинули.
Крім того, поранень зазнали троє чоловіків, троє жінок, а також 16-річний юнак. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові й черепно-мозкові травми, струс головного мозку, осколкові поранення, різані рани, забої, контузію. Всім їм надано медичну допомогу.
Внаслідок обстрілу пошкоджено вісім багатоквартирних будинків та шість автомобілів.
За фактом атаки розпочато досудове розслідування у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). Прокуратура збирає докази чергового воєнного злочину Росії проти цивільного населення.
Фото: росіяни скинули авіабомби на Донецьку область (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Що відомо про ФАБ-250 з УМПК
ФАБ-250 - це радянська фугасна авіаційна бомба вагою близько 250 кг, призначена для ураження живої сили, техніки та укріплень противника. Основу бойової частини становить потужний фугасний заряд, який забезпечує значні руйнування та ураження на великій площі.
УМПК (уніфікований модуль планування та корекції) - це російський комплект, який перетворює звичайну "тупу" авіабомбу на плануючий боєприпас із елементами високоточної зброї. Модуль оснащений крилами для збільшення дальності польоту та навігаційною системою .
Ключові особливості ФАБ-250 з УМПК:
-
Вага: близько 250 кг (з них вибухівка - понад 90 кг).
-
Дальність планування: до 40-50 км (залежно від висоти скидання).
-
Тип ураження: фугасна дія з потужною вибуховою хвилею та осколковим ураженням.
-
Платформа запуску: зазвичай - фронтові бомбардувальники та винищувачі-бомбардувальники (Су-34, Су-35, Су-30).
Такі боєприпаси особливо небезпечні тим, що дозволяють російській авіації завдавати ударів, не заходячи в зону ураження української ППО, залишаючись на відносно безпечній відстані.
Обстріл Донецької області
Нагадаємо, раніше російські терористи атакували безпілотними літальними апаратами (БпЛА) та фугасними авіаційними бомбами (ФАБ) Донецьку область. Через обстріл загинули восьмеро людей.
Також армія РФ завдала авіаудару по Костянтинівці. Внаслідок обстрілу загинули три людини, ще одна - поранена.