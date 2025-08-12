РФ скинула ФАБи на будинки в Донецькій області: загинули люди, серед постраждалих - дитина

Росіяни скинули авіабомби "ФАБ-250" на житловий квартал у Білозерському Донецької області. Дві людини загинули, ще семеро отримали поранення, серед них - 16-річний юнак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Обстріл стався 11 серпня близько 22:55 у місті Білозерське Покровського району. Під ударами "ФАБ-250" з УМПК опинився житловий квартал, де у своїх оселях перебували мирні мешканці.

Чоловік 43 років та 34-річна жінка від отриманих тілесних ушкоджень загинули.

Крім того, поранень зазнали троє чоловіків, троє жінок, а також 16-річний юнак. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові й черепно-мозкові травми, струс головного мозку, осколкові поранення, різані рани, забої, контузію. Всім їм надано медичну допомогу.

Внаслідок обстрілу пошкоджено вісім багатоквартирних будинків та шість автомобілів.

За фактом атаки розпочато досудове розслідування у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). Прокуратура збирає докази чергового воєнного злочину Росії проти цивільного населення.

Фото: росіяни скинули авіабомби на Донецьку область (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)