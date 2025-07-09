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Росіяни завдали авіаудару по Костянтинівці: загинули три людини

Костянтинівка, Донецька область, Середа 09 липня 2025 22:50
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Росіяни завдали авіаудару по Костянтинівці: загинули три людини Фото: росіяни завдали авіаудару по Костянтинівці (t.me/dsns_telegram)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська вдень 9 серпня завдали авіаудару по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок обстрілу загинули три людини, ще одна - поранена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

За даними ДСНС, внаслідок авіаудару пошкоджений 21 приватний будинок та інфраструктурний об’єкт.

Також зруйновано одноповерхову адміністративну будівлю. Під завалами загинули двоє чоловіків, їхні тіла дістали рятувальники.

Під час розбору завалів було вилучено понад 20 тонн зруйнованих будівельних конструкцій.

Загалом загинули троє людей, ще одна особа отримала поранення.

ДСНС також ліквідувала пожежі у чотирьох будинках на площі 270 кв.м. Роботи завершено.

Фото: наслідки авіаудару по Костянтинівці (t.me/dsns_telegram)

Обстріли Донецької області

Нагадаємо, сьогодні, 9 липня, близько 10:00 ранку російські терористи атакували безпілотниками та фугасними авіаційними бомбами (ФАБ) Донецьку область. Внаслідок обстрілу загинули восьмеро людей.

До того ж російські війська вперше масовано атакували FPV-дронами Добропілля Донецької області. Безпілотники атакували безпосередньо центр міста, є руйнування та поранені.

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