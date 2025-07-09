Росіяни завдали авіаудару по Костянтинівці: загинули три людини

Російські війська вдень 9 серпня завдали авіаудару по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок обстрілу загинули три людини, ще одна - поранена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

ДСНС також ліквідувала пожежі у чотирьох будинках на площі 270 кв.м. Роботи завершено.

Під час розбору завалів було вилучено понад 20 тонн зруйнованих будівельних конструкцій.

Також зруйновано одноповерхову адміністративну будівлю. Під завалами загинули двоє чоловіків, їхні тіла дістали рятувальники.

За даними ДСНС, внаслідок авіаудару пошкоджений 21 приватний будинок та інфраструктурний об’єкт.

Обстріли Донецької області

Нагадаємо, сьогодні, 9 липня, близько 10:00 ранку російські терористи атакували безпілотниками та фугасними авіаційними бомбами (ФАБ) Донецьку область. Внаслідок обстрілу загинули восьмеро людей.

До того ж російські війська вперше масовано атакували FPV-дронами Добропілля Донецької області. Безпілотники атакували безпосередньо центр міста, є руйнування та поранені.

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