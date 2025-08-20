РФ сбросила ФАБы на многоэтажки в Константиновке: людей ищут под завалами

Во вторник, 19 августа оккупанты нанесли сразу два мощных авиаудара по городу Константиновка Донецкой области.

Первый обстрел произошел в 10:09. Враг применил авиабомбы ФАБ-250, сбросив сразу четыре боеприпаса на жилые кварталы. В результате удара повреждения получили пять многоэтажных домов. Пострадал один человек. Под завалами многоэтажки может оставаться еще один человек.

В этот же день враг снова атаковал город около 22:45. Российская авиация повторно ударила по Константиновке авиабомбой ФАБ-250. Последствия второго обстрела еще масштабнее: повреждены пять многоэтажных и четыре частных дома, больница, два магазина и кафе.

Зафиксировано прямое попадание в подъезд одного из многоквартирных домов. В результате взрыва ранения получил еще один человек. Кроме того, под завалами могут находиться по меньшей мере трое гражданских.

Местные службы и спасатели продолжают разбирать завалы и устанавливать точные последствия двойной атаки на город.