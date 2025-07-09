У РФ скаржаться на атаку дронів під Москвою, закрили аеропорт (відео)

У ніч проти 9 липня невідомі дрони атакували Московську область. Гучні звуки вибухів чули мешканці Зеленограда.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський ресурс Astra та мера Москви Сергія Собяніна.
Перші вибухи пролунали близько 02:43.
За словами мера російської столиці, засоби протиповітряної оборони РФ нібито "збили два безпілотники, які летіли на Москву".
"На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", - зазначив Собянін.
Про пошкодження або постраждалих офіційно не повідомляється.
Унаслідок інциденту тимчасово призупинив роботу міжнародний аеропорт Шереметьєво.
Також атаки фіксувалися в інших регіонах Росії, утім деталі наразі залишаються невідомими. У соцмережах жителі кількох областей повідомляли про гучні звуки та роботу систем протиповітряної оборони.
Момент збиття одного із безпілотників над Московською областю потрапив на відео.
Нагадаємо, у березні в Москві повідомили про нічну атаку невідомих дронів, яка спричинила руйнування та жертви.
Спочатку повідомлялось про одного загиблого і трьох поранених. Згодом кількість постраждалих зросла до 20 осіб.
Вже в квітні у Москві пролунали вибухи. Росіяни помітили клуби чорного диму біля комплексу "Москва-Сіті".
Раніше зафіксували падіння невідомого безпілотника всього за 10 метрів від об'єкта "Газпрому" в Коломенському районі Московської області. За даними росЗМІ, це могли уламки дрона UJ-22 Airborne, який пролетів близько 800 км зі швидкістю 130-140 км/год.
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