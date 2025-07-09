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В РФ жалуются на атаку дронов под Москвой, закрыли аэропорт (видео)

Фото: под Москвой жители слышали громкие взрывы (GettyImagеs)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 9 июля неизвестные дроны атаковали Московскую область. Громкие звуки взрывов слышали жители Зеленограда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский ресурс Astra и мэра Москвы Сергея Собянина.

Первые взрывы прозвучали около 02:43.

По словам мэра российской столицы, средства противовоздушной обороны РФ якобы "сбили два беспилотника, которые летели на Москву".

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - отметил Собянин.

О повреждениях или пострадавших официально не сообщается.

В результате инцидента временно приостановил работу международный аэропорт Шереметьево.

Также атаки фиксировались в других регионах России, впрочем детали пока остаются неизвестными. В соцсетях жители нескольких областей сообщали о громких звуках и работе систем противовоздушной обороны.

Момент сбивания одного из беспилотников над Московской областью попал на видео.

 

Другие атаки дронов на Московскую область

Напомним, в марте в Москве сообщили о ночной атаке неизвестных дронов, которая вызвала разрушения и жертвы.

Сначала сообщалось об одном погибшем и трех раненых. Впоследствии количество пострадавших возросло до 20 человек.

Уже в апреле в Москве прогремели взрывы. Россияне заметили клубы черного дыма возле комплекса "Москва-Сити".

Ранее зафиксировали падение неизвестного беспилотника всего в 10 метрах от объекта "Газпрома" в Коломенском районе Московской области. По данным росСМИ, это могли обломки дрона UJ-22 Airborne, который пролетел около 800 км со скоростью 130-140 км/ч.

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