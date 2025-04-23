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У центрі Москви пролунали вибухи: перші деталі

Середа 23 квітня 2025 16:11
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У центрі Москви пролунали вибухи: перші деталі Ілюстративне фото: у центрі Москви пролунали вибухи 23 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Москві сьогодні вдень, 23 квітня, пролунали вибухи. Росіяни помітили клуби чорного диму біля комплексу "Москва-Сіті".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

За даними російських ЗМІ, вибух, а потім пожежа стався на стоянці торгового центру "Афімолл сіті" в комплексі "Москва-Сіті".

Очевидці повідомляють про густий чорний дим. На місце вже прибули російські рятувальники, які присвоїли пожежі підвищений ранг небезпеки. На місці працюють рятувальники.

Російські Telegram-канали публікують відео палаючого авто, однак на кадрах неможливо роздивитися марку машини або інші подробиці. На інших відео видно, як з парковки валять клуби густого чорного диму.

Згодом російське МНС заявило, що на парковці "Афімолл сіті" нібито горіли будматеріали і ємності під тиском, пожежу локалізовано.

Масована атака дронів на Москву

Нагадаємо, у ніч на 11 березня у Москві пожалілись на атаку невідомих безпілотних літальних апаратів, яка призвела до руйнувань, а також жертв.

Спочатку губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив про одного загиблого й трьох постраждалих, втім, пізніше кількість поранених зросла до 20.

Детальніше про нічний масований обстріл Москви - у матеріалі РБК-Україна.

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