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У РФ поскаржилися на атаку дронів на Новоросійськ, де розташований порт: що відомо

Субота 03 травня 2025 09:42
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У РФ поскаржилися на атаку дронів на Новоросійськ, де розташований порт: що відомо Фото: Росію атакують ударні безпілотники (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У ніч на 3 травня в Новоросійську пролунали вибухи через атаку дронів. Постраждали четверо людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва.

У ніч на 3 травня Чорноморське узбережжя Краснодарського краю зазнало масованої атаки безпілотників.

Найбільші пошкодження зафіксовані в Новоросійську, де уламки дронів впали на житлові квартали й зерновий термінал.

Атака на Новоросійськ

За даними Кондратьєва, у місті постраждали чотири людини, зокрема двоє дітей.

Внаслідок падіння уламків пошкоджено три багатоквартирних будинки, а також три резервуари на зерновому терміналі. Триває гасіння пожежі.

Російські ЗМІ пишуть, що в Новоросійську після нічної масованої атаки не працює громадський транспорт.

Місцеві канали РФ писали про комбіновану атаку по Новоросійську. Як зазначали, російські військові нищували безекіпажні катери та безпілотники, які надходили кількома хвилями.

Уламки БПЛА також впали в кількох населених пунктах неподалік: у станиці Тамань Темрюкського району, селах Юровка та Цибанобалка поблизу Анапи.

За даними, там пошкоджені приватні будинки, жертв серед місцевого населення немає.

Атака дронами на Росію

За останні місяці майже щоночі Росію атакують ударні дрони. Найчастіше об'єктами ударів стають нафтопереробні заводи, нафтобази та військові об'єкти країни-агресора.

Минулої ночі пролунали вибухи у місті Туапсе в Краснодарському краї. Дрони атакували місцевий нафтопереробний завод, на місці прильотів виникла пожежа.

Також у кількох регіонах Росії обмежили роботу аеропортів через загрозу атак БпЛА. План "Килим" було введено на летовищах "Внуково" у Москві, а також у Сочі та в Калузі.

У ніч на четвер, 13 березня, безпілотники ГУР Міноборони пошкодили завод "Калузький газобетон". На його потужностях виробляються ударні дрони "Шахед" ("Герань").

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