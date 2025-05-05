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В РФ жалуются на атаку дронов на Москву, закрыли аэропорт "Внуково"

Москва, Россия, Понедельник 05 мая 2025 02:57
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В РФ жалуются на атаку дронов на Москву, закрыли аэропорт "Внуково" Иллюстративное фото: в Москве говорят об "отражении" дроновой атаки (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Подмосковье (РФ) в ночь на 5 мая были слышны взрывы. В Подольском городском округе работала ПВО из-за фиксации беспилотников, которые якобы двигались в сторону столицы страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

По словам московского городского головы, военными якобы была "отражена атака четырех беспилотников, которые летели на Москву".

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - рассказал Собянин.

Он добавил, что на месте происшествия продолжается работа специалистов экстренных служб.

Отметим, перед этим росмедиа сообщали об объявлении "Росавиацией" плана "Ковер" в московском аэропорту "Внуково".

"Предварительно из-за угрозы атаки БПЛА. Жители Подольска сообщают в домашних чатах о шести взрывах над городом и работе ПВО", - говорится в публикации Telegram-канала Mash.

В РФ жалуются на атаку дронов на Москву, закрыли аэропорт &quot;Внуково&quot;

Заметим, что план "Ковер" предусматривает запрет на прием и отправку рейсов на территории аэропорта.

Напомним, в середине апреля в России заявляли, что дроны "массированно" атаковали город Курск, в котором раздались десятки взрывов и пожары.

На днях в РФ пожаловались на атаку морских дронов на Новороссийск, где расположен порт. При этом местные каналы писали о комбинированной атаке.

А вчера стало известно, что в России остановил работу оборонный завод "Стрела" в Брянской области якобы из-за воздушной атаки. Данное предприятие работало на русском военно-промышленном комплексе.

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Москва Подмосковье Атака дронов
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