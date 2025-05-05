В РФ жалуются на атаку дронов на Москву, закрыли аэропорт "Внуково"

В Подмосковье (РФ) в ночь на 5 мая были слышны взрывы. В Подольском городском округе работала ПВО из-за фиксации беспилотников, которые якобы двигались в сторону столицы страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина .

Заметим, что план "Ковер" предусматривает запрет на прием и отправку рейсов на территории аэропорта.

"Предварительно из-за угрозы атаки БПЛА. Жители Подольска сообщают в домашних чатах о шести взрывах над городом и работе ПВО", - говорится в публикации Telegram-канала Mash .

Отметим, перед этим росмедиа сообщали об объявлении "Росавиацией" плана "Ковер" в московском аэропорту "Внуково".

Он добавил, что на месте происшествия продолжается работа специалистов экстренных служб.

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - рассказал Собянин.

По словам московского городского головы, военными якобы была "отражена атака четырех беспилотников, которые летели на Москву".

Напомним, в середине апреля в России заявляли, что дроны "массированно" атаковали город Курск, в котором раздались десятки взрывов и пожары.

На днях в РФ пожаловались на атаку морских дронов на Новороссийск, где расположен порт. При этом местные каналы писали о комбинированной атаке.

А вчера стало известно, что в России остановил работу оборонный завод "Стрела" в Брянской области якобы из-за воздушной атаки. Данное предприятие работало на русском военно-промышленном комплексе.

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