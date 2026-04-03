РФ саботирует резолюцию ООН по открытию Ормузского пролива: что придумал Лавров
Россия выступила против резолюции Совета Безопасности ООН, которая предусматривает силовое открытие Ормузского пролива. Москва считает, что такой шаг "легитимизирует агрессию против Ирана" и сорвет переговоры.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Позиция Москвы и угроза вето
По данным издания, во время пресс-конференции с главой МИД Египта Бадром Абделатти Лавров раскритиковал инициативу Бахрейна, которую поддержали другие страны Персидского залива и Иордания.
Резолюция предлагает "оборонительные меры" для восстановления судоходства в стратегически важном водном пути.
Россия, как постоянный член Совбеза ООН, намекнула на готовность применить право вето. По словам Лаврова, документ лишь усилит напряженность в регионе.
"Эта резолюция либо была запланирована, либо будет использована - хотя, безусловно, она задумывалась с лучшими намерениями - чтобы сорвать новые и все еще очень хрупкие возможности для переговоров. Или же она будет использована для ретроактивной легитимизации агрессии против Ирана", - заявил глава российского МИД.
Он также добавил, что документ, в котором Иран не упоминается как "жертва агрессии", вызовет враждебность у Тегерана и подорвет перспективы прекращения конфликта.
Блокада пролива
Сейчас Иран фактически контролирует Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного газа. Тегеран заблокировал путь в ответ на военную операцию США и Израиля, которая продолжается уже второй месяц.
Инициатива арабских стран должна была бы оказать дипломатическую поддержку государствам Персидского залива, если бы они решили присоединиться к военным операциям или создать морские силы для освобождения коридора.
США уже выдвинули ультиматум Ирану - открыть пролив или столкнуться с новыми ударами. Взамен Тегеран пытается внедрить систему сборов за проход судов.
Нефтяной куш РФ и ценовые рекорды
Напомним, что на фоне кризиса в Ормузском проливе мировые цены на энергоносители демонстрируют стремительный рост.
Накануне, 2 апреля, важнейший мировой индикатор цен на реальные поставки нефти Dated Brent превысил отметку в 140 долларов за баррель, что стало самым высоким показателем с 2008 года. Только за одни сутки стоимость подскочила более чем на 10%.
Ранее стало известно, что российский диктатор Владимир Путин приказал энергетическим компаниям РФ максимально воспользоваться кризисом на Ближнем Востоке для увеличения прибыли.
По оценкам аналитиков Spiegel, война в Иране может принести бюджету страны-агрессора до 250 млрд долларов дополнительного дохода. Эти средства Кремль планирует направить на интенсификацию военных действий против Украины.