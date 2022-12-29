РФ рухається до поразки у війні проти України, - міністр економіки Німеччини

"Ніхто не міг подумати, що 2022 закінчиться саме так. Путін програє цю війну на полі бою", - зазначив міністр економіки Німеччини.

За його словами, РФ наближається до поразки тому, що українська армія отримує зброю від Європи, країн НАТО та США і використовує цю зброю вміло стратегічно та мудро.

"Я за те, щоб Німеччина разом із союзниками підтримувала Україну таким чином, щоб вона могла виграти цю війну", – додав Габек.

Він також зазначив, що Україна завжди отримуватиме нові системи та додаткову підтримку, але вона завжди має обговорюватися разом із членами Альянсу.

"Ми пройшли довгий шлях, і наступні кроки, безумовно, дозволять Україні досягти подальших успіхів", - наголосив він.