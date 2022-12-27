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Понад чверть - для України. Німеччина експортувала рекордні обсяги зброї за рік

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Німеччина, Вівторок 27 грудня 2022 12:45
Понад чверть - для України. Німеччина експортувала рекордні обсяги зброї за рік Фото: постачання зброї в Україну зайняло чверть від загального обсягу експорту Німеччини (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У 2022 році уряд Німеччини схвалив експорт зброї на суму близько 8,35 млрд євро. Понад чверть із цього обсягу призначено для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

"Понад чверть поставленого з 1 січня по 22 грудня озброєння та військової техніки вирушили в Україну, що атакується Росією", - пише видання.

Зокрема, цього року уряд ФРН схвалив постачання зброї Україні на суму 2,24 млрд євро.

"Однак висока загальна вартість експортних ліцензій зумовлена не тільки цим. Навіть без України було схвалено експорт на суму понад 6 млрд євро. Для порівняння: за 16 років правління канцлера Ангели Меркель (ХДС) відмітку в 6 млрд було перевищено всього п'ять разів" , - уточнюють автори.

При цьому більше зброї, ніж цього року, Німеччина експортувала лише один раз в історії країни - торік. У 2021 році загальний обсяг експорту склав 9,35 млрд євро.

Спочатку, як пишуть журналісти, передбачалося, що обсяги озброєння, призначеного на експорт, будуть значно меншими.

"Одностороння заборона на постачання зброї до зон бойових дій була скасована канцлером Олафом Шольцом 27 лютого, що є порушенням принципів, що існували десятиліттями", - зазначають журналісти.

Нагадаємо, Україна отримає 26 військових вантажівок Rheinmetall HX 8x8 від Німеччини.

Крім того, у Німеччині обіцяють вивчити питання подальших постачань зброї Україні після того, як США передали Києву систему ППО Patriot.

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