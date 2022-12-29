РФ движется к поражению в войне против Украины, - министр экономики Германии

"Никто не мог подумать, что 2022 год закончится именно так. Путин проигрывает эту войну на поле боя", - отметил министр экономики Германии.

По его словам, РФ близится к поражению потому, что украинская армия получает оружие от Европы, стран НАТО и США и использует это оружие умело стратегически и мудро.

"Я за то, чтобы Германия вместе с союзниками поддерживала Украину таким образом, чтобы она могла выиграть эту войну", – добавил Габек.

Он также отметил, что Украина всегда будет получать новые системы и дополнительную поддержку, но она всегда должна обсуждаться вместе с членами Альянса.

"Мы прошли долгий путь, и следующие шаги, безусловно, позволят Украине добиться дальнейших успехов", - подчеркнул он.