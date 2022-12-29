РФ рухається до поразки у війні проти України, - міністр економіки Німеччини
Російська Федерація на чолі з президентом Володимиром Путіним перебуває на шляху до поразки у війні проти України.
Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Габек, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
"Ніхто не міг подумати, що 2022 закінчиться саме так. Путін програє цю війну на полі бою", - зазначив міністр економіки Німеччини.
За його словами, РФ наближається до поразки тому, що українська армія отримує зброю від Європи, країн НАТО та США і використовує цю зброю вміло стратегічно та мудро.
"Я за те, щоб Німеччина разом із союзниками підтримувала Україну таким чином, щоб вона могла виграти цю війну", – додав Габек.
Він також зазначив, що Україна завжди отримуватиме нові системи та додаткову підтримку, але вона завжди має обговорюватися разом із членами Альянсу.
"Ми пройшли довгий шлях, і наступні кроки, безумовно, дозволять Україні досягти подальших успіхів", - наголосив він.
Раніше стало відомо, що 2022 року уряд Німеччини схвалив експорт зброї на суму близько 8,35 млрд євро. Понад чверть із цього обсягу призначено для України.
Також нагадаємо, що Україна отримає 26 військових вантажівок Rheinmetall HX 8x8 від Німеччини.
Крім того, у Німеччині обіцяють вивчити питання подальших постачань зброї Україні після того, як США передали Києву систему ППО Patriot.
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