РФ движется к поражению в войне против Украины, - министр экономики Германии
Российская Федерация во главе с президентом Владимиром Путиным находится на пути к поражению в войне против Украины.
Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Габек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
"Никто не мог подумать, что 2022 год закончится именно так. Путин проигрывает эту войну на поле боя", - отметил министр экономики Германии.
По его словам, РФ близится к поражению потому, что украинская армия получает оружие от Европы, стран НАТО и США и использует это оружие умело стратегически и мудро.
"Я за то, чтобы Германия вместе с союзниками поддерживала Украину таким образом, чтобы она могла выиграть эту войну", – добавил Габек.
Он также отметил, что Украина всегда будет получать новые системы и дополнительную поддержку, но она всегда должна обсуждаться вместе с членами Альянса.
"Мы прошли долгий путь, и следующие шаги, безусловно, позволят Украине добиться дальнейших успехов", - подчеркнул он.
Ранее стало известно, что в 2022 году правительство Германии одобрило экспорт оружия на сумму около 8,35 млрд евро. Более четверти из этого объема предназначено для Украины.
Также напомним, Украина получит 26 военных грузовиков Rheinmetall HX 8x8 от Германии.
Кроме того, в Германии обещают изучить вопросы дальнейших поставок оружия Украине после того, как США передали Киеву систему ПВО Patriot.
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