РФ розуміє лише силу, переозброєння України примусить її до переговорів, - Зеленський
Російська Федерація (РФ) розуміє лише мову сили. Переозброєння України змусить ворога повернутись до столу переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю Newsmax.
Як відзначив президент, будь-яка наступальна зброя, надана Сполученими Штатами Америки (США), змусить диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Навіть, якщо ця зброя не буде використана.
"Президент Трамп (Дональд Трамп, голова Білого дому, - ред.) і вся Америка та Європа знають, що ми хочемо миру і закінчення війни... Але росіяни розуміють тільки силу. Тому тільки сильні санкції і тільки сильна зброя. Ми готові до дій, до демонстрації сили", - заявив він.
За словами Зеленського, перед тим, як Трамп знову очолив Білий дім, Україна мала отримати "потужний пакет стримуючих заходів", але цього не сталось.
"Ми говорили з президентом Трампом про ці речі. Я б дуже хотів, щоб ми були сильними. Демонстрація сили змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Не факт, що нам доведеться застосувати цю силу, але якщо Росія знає про її існування, це вже є сильним аргументом для припинення війни", - пояснив він.
Спроби США завершити війну в Україні
Протягом останніх місяців Сполучені Штати Америки провели серію окремих перемовин із представниками Києва та Москви. Під час однієї з таких зустрічей Вашингтон запропонував повне припинення бойових дій - цю ініціативу Україна підтримала негайно. Росія ж, своєю чергою, висунула власні вимоги. Попри це, Київ та Москва продовжили діалог між собою.
На початку червня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що саме Трамп може стати ключовим фактором у припиненні війни, якщо посилить тиск на російське керівництво.
14 липня, президент США висловив невдоволення діями Путіна, попередив про можливість запровадження нових санкцій проти Росії та оголосив про передачу Україні додаткових зенітно-ракетних систем Patriot.
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