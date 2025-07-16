РФ понимает только силу, перевооружение Украины принудит ее к переговорам, - Зеленский

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью Newsmax.

Как отметил президент, любое наступательное оружие, предоставленное Соединенными Штатами Америки (США), заставит диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров. Даже, если это оружие не будет использовано.

"Президент Трамп (Дональд Трамп, глава Белого дома, - ред.) и вся Америка и Европа знают, что мы хотим мира и окончания войны... Но россияне понимают только силу. Поэтому только сильные санкции и только сильное оружие. Мы готовы к действиям, к демонстрации силы", - заявил он.

По словам Зеленского, перед тем, как Трамп снова возглавил Белый дом, Украина должна была получить "мощный пакет сдерживающих мер", но этого не произошло.

"Мы говорили с президентом Трампом об этих вещах. Я бы очень хотел, чтобы мы были сильными. Демонстрация силы заставит Путина сесть за стол переговоров. Не факт, что нам придется применить эту силу, но если Россия знает о ее существовании, это уже является сильным аргументом для прекращения войны", - пояснил он.