Зброя від НАТО, Patriot і дедлайн для Путіна: головні заяви Трампа та Рютте щодо України

Дональд Трамп анонсував "найкращу" зброю для України, зокрема додаткові системи Patriot, а також пригрозив РФ 100% митами, якщо та не погодиться на мир. Ці заяви пролунали сьогодні на спільній пресконференції президента США з генсеком НАТО Марком Рютте.

Головне з брифінгу Трампа і Рютте – в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Яку зброю отримає Україна від США та НАТО і хто її оплачуватиме?

Що відомо про передачу додаткових ППО Patriot?

Які санкції США готові запровадити проти Росії та за яких умов?

Що заявив Трамп про Путіна?

Домовленість щодо зброї для України

Президент США Дональд Трамп під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Білому домі 14 липня підтвердив досягнення домовленості щодо постачання Україні озброєння.

За його словами, США виробляють "найкраще військове обладнання у світі", і це обладнання "на мільярди доларів" буде доступне для України. Трамп наголосив, що нове озброєння буде виготовлено для країн НАТО, які, своєю чергою, будуть його оплачувати та передавати Україні.

"Ми виробляємо найкраще обладнання, найкращі ракети, найкраще з усього, європейські країни це знають, і сьогодні ми уклали угоду, згідно з якою ми будемо постачати їм зброю, а вони (НАТО, – ред.) будуть за неї платити", – заявив Дональд Трамп.

Марк Рютте, зі свого боку, підтвердив, що Україна отримає "величезну кількість військової техніки", яка включатиме засоби протиповітряної оборони, ракети та боєприпаси.

Генсек НАТО зазначив, що перебуває на зв’язку з низкою країн, які мають намір приєднатися до цієї угоди, серед яких Фінляндія, Данія, Швеція, Норвегія, Велика Британія, Нідерланди та Канада. Північноатлантичний альянс планує використовувати свої механізми для точного визначення потреб України в озброєнні, додав Рютте.

Постачання систем ППО Patriot

Одним із ключових аспектів оголошеної допомоги є дозвіл США на відправку систем протиповітряної оборони Patriot Україні.

Дональд Трамп зазначив, що США готові дозволити країнам-членам НАТО, які володіють цими комплексами, передати їх Україні зі своїх запасів, а натомість отримати нові системи від США.

"У нас є одна країна, у якої 17 систем Patriot готується до відправки, велика кількість з цих 17 відправиться на поле бою. Це можна швидко зробити", – наголосив Трамп, підкреслюючи швидкість можливої передачі.

Він зазначив, що деякі європейські країни-члени НАТО можуть купувати зброю у США для власних потреб, а зі своїх запасів передавати її Україні. Серед країн, які можуть скористатися цією схемою, очільник Білого дому згадав Німеччину.

Погрози щодо мит проти РФ та дедлайн мирної угоди

Дональд Трамп висловив "велике незадоволення" діями Росії та заявив про намір запровадити "дуже жорсткі мита", але водночас дав агресору дедлайн.

Він підкреслив, що Україна демонструє бажання до припинення конфлікту, тоді як з боку Росії чути лише "розмови".

"Я розчарований президентом Путіним, бо думав, що ми укладемо угоду два місяці тому, але, здається, до неї не дійшли. Тож виходячи з цього, ми запровадимо вторинні тарифи, якщо не укладемо угоди протягом 50 днів. Це дуже просто. І вони будуть на рівні 100%. І так воно і є", – заявив Дональд Трамп.

Він також додав, що США "витратили приблизно 350 мільярдів доларів на війну з Росією та Україною", і прагнуть її закінчення. Трамп підкреслив, що не вважає цю війну своєю, зазначивши: "Це була не моя війна, це була війна Байдена. Я намагаюся витягнути вас з неї".

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте, коментуючи дедлайн Трампа для Росії, зазначив, що на місці Володимира Путіна він би серйозніше поставився до мирних переговорів з Україною.

"Тож якби я був Володимиром Путіним сьогодні, і ви говорили про те, що ви плануєте зробити за 50 днів, я б переглянув, чи не варто мені серйозніше ставитися до перемовин щодо України", – сказав генсек НАТО.

Зміна риторики щодо Путіна

Під час пресконференції Дональд Трамп висловив думку, що "розмови" з очільником Кремля не зупиняють ракетні обстріли, які призводять до людських жертв. Водночас він заявив, що "не хоче називати Путіна вбивцею", але вважає його "жорстким хлопцем".

Відповідаючи на питання про те, як він зупинить Володимира Путіна, президент США зазначив, що він багато говорить з російським лідером, але ці розмови часто не приносять результату. Він описав ситуацію, коли після "чудової розмови" з Путіним, ракети знову полетіли на Київ.

"Я говорю з ним. Я з ним багато говорю, щоб це припинити, і я кладу слухавку, кажу, що це була чудова розмова, а потім знову летять ракети на Київ. І розмова втрачає зміст", – розповів Трамп.

Лідер США вважає, що Путін обдурив попередніх американських президентів, Джорджа Буша та Барака Обаму, але "не обдурить його".

На думку Трампа, Росія – "потенційно велика країна", але Путін витрачає дуже багато людей і грошей даремно, та "програє війну".

"Він знає, на що йде. Він знає, що таке справедлива угода, якщо взагалі можна говорити про справедливість у такій ситуації. Тут немає переможців. Це програш. Він програє", – додав американський лідер.

Варто зазначити, що останнім часом риторика Дональда Трампа щодо російського диктатора Володимира Путіна змінилася.

На тлі масштабних обстрілів України президент США заявив, що Путін «втирає йому повну нісенітницю», і додав, що "дуже серйозно розглядає" санкційний законопроєкт, щодо запровадження імпортних мит для країн, що закуповують російські нафту, бензин або нафтохімію.

Глава Білого дому також пообіцяв Путіну "сюрприз" та анонсував важливу заяву щодо України у понеділок, 14 липня.

При підготовці використовувалися: заяви з пресконференції президента США Дональда Трампа та генсека НАТО Марка Рютте, публікації Axios та Reuters.