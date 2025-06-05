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Мерц назвав Трампа ключовою фігурою для припинення війни в Україні

Вашингтон, Четвер 05 червня 2025 21:19
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Мерц назвав Трампа ключовою фігурою для припинення війни в Україні Фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент США Дональд Трамп (x.com/WhiteHouse)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп може стати ключем до миру між Росією та Україною, якщо він натисне на Москву.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми обидва згодні з тим, що ця війна жахлива, і ми обидва шукаємо способи якомога швидше її припинити. І я сказав президенту... що він є ключовою фігурою у світі, яка може дійсно зробити це зараз, чинячи тиск на Росію", - заявив Мерц.

Канцлер зазначив, що Німеччина залишається відданою Україні. При цьому він звернув увагу, що жахливі картини з поля бою викликані "російською зброєю, спрямованою проти України".

"Україна націлена тільки на військові об'єкти, а не на цивільне населення та енергетичну інфраструктуру. У цьому і полягає різниця, і саме з цієї причини ми намагаємося зробити більше щодо Росії", - додав Мерц.

Візит Мерца до США

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц перебуває з візитом у США. Він уже зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Під час їхнього спілкування з журналістами Трамп зробив низку заяв про війну Росії проти України. Зокрема, американський лідер запевнив, що він на боці України і хоче зупинити вбивства.

Також Трамп додав, що в нього є дедлайн. І якщо він побачить, що війна не припиниться, то Росії загрожують санкції.

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